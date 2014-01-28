به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل ناخایی دوشنبه شب در نشست بررسی مشکلات شوراها اظهار داشت: شهر برازجان به عنوان مرکز شهرستان دشتستان و جمعیت بالای آن نیازمند توسعه در ابعاد مختلف است که مسئولان باید توجه ویژهای به این شهر داشته باشند.
وی به کمبود اعتبارات این شهر اشاره کرد و افزود: کمبود اعتبارات شهری را میتوان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شهر برازجان عنوان کرد که امیدواریم شاهد حل این مشکلات در آینده نزدیک باشیم.
رئیس شورای شهر برازجان به مشکلات شهر برازجان در بخش بهداشت و درمان اشاره کرد و بیان داشت: بیمارستان 17 شهریور برازجان باید در سریعترین زمان راهاندازی شود و یک بیمارستان پاسخگوی جمعیت 200 هزار نفری برازجان و شهرها و روستاهای اطراف آن نیست و باید علاوه بر این بیمارستان شاهد راهاندازی بیمارستانهای دیگری نیز باشیم.
وی تاکید کرد: ناوگان اتوبوسرانی و حمل و نقل شهر برازجان مشکلات زیادی دارد و لازم است که با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، این ناوگان تجهیز و بازسازی شود.
لزوم توسعه سازمانهای ایمنی و آتشنشانی در برازجان
ناخایی ادامه داد: شهر برازجان دارای ورودیهای متعددی است که برخی از این ورودیها نامناسب است و چشمانداز خوبی ندارند که نیاز است تا این ورودیها بهسازی و زیباسازی شوند که نیازمند چند میلیارد تومان اعتبار است.
وی ادامه داد: مهمترین منبع کسب درآمد شهرداری استفاده از عوارض محلی است که با توجه به محدودیتهایی که در این زمینه وجود دارد، باعث شده تا این اعتبارات و درآمدها کفاف نمیدهد.
رئیس شورای شهر برازجان تصریح کرد: بسیاری از دستگاهها نیز به شهرداری بدهکار هستند و در حال حاضر 13 میلیارد تومان طلبکار هستیم.
شهر برازجان مورد بیمهری قرار گرفته است
وی خواستار توسعه سازمانهای ایمنی و آتشنشانی در برازجان شد و افزود: شهر برازجان بیش از 230 هزار نفر جمعیت دارد و نیاز است که نیازهای ایمنی و آتشنشانی در این شهر توجه بیشتری صورت بگیرد.
ناخایی در پایان خاطرنشان ساخت: شهر برازجان مورد بیمهری قرار گرفته است و امیدواریم با همکاری و تعامل و همراهی همه مسئولان شاهد حرکت شتابان شهر برازجان در مسیر پیشرفت باشیم.
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