تعلل در انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی با رویکرد اعتدالی سازگاری ندارد

ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعلل دولت یازدهم برای انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی با رویه اعتدالی سازگاری ندارد و مشخص نیست که تکلیف استان چه زمانی قرار است مشخص شود.

وی بیان کرد: تاکنون بارها از انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی و اطلاع‌رسانی نام او در جلسات هیئت دولت سخن گفته شده اما بازهم مدیر این استان انتخاب نشده است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی عنوان کرد: تا چندی پیش وزیر کشور بر ابقا استاندار فعلی تاکید کرد اما ناگهان انتخاب اسماعیل نجار استاندار سابق کرمان بر سر زبان ها افتاد.

خسروی یادآور شد: تاکنون فرصت سوزیهای بسیاری در این استان صورت گرفته و این امر برای مردم و مدیران این استان خسارت آفرین و مشکل ساز شده است.