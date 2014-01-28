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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۳

خسروی در گفتگو با مهر:

تعلل در انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی با رویکرد اعتدالی سازگاری ندارد

تعلل در انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی با رویکرد اعتدالی سازگاری ندارد

مشهد – خبرگزاری مهر: عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت: تعلل دولت برای انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی با رویه و رویکرد اعتدالی سازگاری ندارد.

ابوالقاسم خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعلل دولت یازدهم برای انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی با رویه اعتدالی سازگاری ندارد و مشخص نیست که تکلیف استان چه زمانی قرار است مشخص شود.

وی بیان کرد: تاکنون بارها از انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی و اطلاع‌رسانی نام او در جلسات هیئت دولت سخن گفته شده اما بازهم مدیر این استان انتخاب نشده است.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی عنوان کرد: تا چندی پیش وزیر کشور بر ابقا استاندار فعلی تاکید کرد اما ناگهان انتخاب اسماعیل نجار استاندار سابق کرمان بر سر زبان ها افتاد.

خسروی یادآور شد:  تاکنون فرصت سوزیهای بسیاری در این استان صورت گرفته و این امر برای مردم و مدیران این استان خسارت آفرین و مشکل ساز شده است.

کد مطلب 2223024

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