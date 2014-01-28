به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام رحیم اهرمی بیان کرد: هرساله در طول دهه فجر یادبودهای زیادی در کشورمان برگزار میشود از قبیل نصب بنر و پلاکارد دهه فجر در سطح شهر توسط ادارات و مراکز مرتبط فرهنگی و امسال نیز در کنگان برنامههای مهمی تدارک دیدهایم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، تجدید حیات اسلام در جهان است و جشن دهه فجر در واقع دهه نکوداشت ارزشهای انقلاب اسلامی است واین را مدیون تلاشهای بزرگترین رهبر و پیر و مراد مردم ایران یعنی امام خمینی (ره) دانست.
اهرمی از برگزاری 200 ویژهبرنامه فرهنگی دهه فجر در شهرهای کنگان خبر داد و تاکید کرد: برگزاری گفتمانهای دینی محوری در سطح شهر کنگان، بنک و عسلویه و جشنواره قرآنی کودک و محافل قرآنی از عمدهترین برنامههایی است که در دهه فجر اجرایی میشود.
مشارکت 140 هیئت مذهبی دشتستان در ویژهبرنامه دهه فجر
رئیس اداره تبلیغات اسلامی دشتستان اضافه کرد: در تمامى مراحل پیروزی انقلاب اسلامی، امام راحل(ره) همچون نوح، کشتیبان انقلاب در امواج توطئه ها بود و با بصیرتى الهى کشتی انقلاب را به سلامت از خطرات عبور دادند.
حجتالاسلام محمود محمودینیا تصریح کرد: به همت این اداره و به مناسبت بهمن، ماه پیروزی انقلاب اسلامی تعداد 12 گفتمان دینی با موضوعات متنوع برگزار میشود.
وی ادامه داد: تشریح اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران، تشریح زندگینامه و شرح مبارزات امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری، عفاف و حجاب و مهارتهای زندگی اسلامی از محورهای این گفتمانها است.
وی از آمادگی هیئات مذهبی دشتستان در برگزاری برنامههای فرهنگی مذهبی ویژه دهه فجر امسال خبر داد و اظهار داشت: طبق هماهنگی انجام شده با شورای هیئات مذهبی شهرستان، مسئولین هیئات مذهبی و کانونهای فرهنگی، تعداد 140 هیئت مذهبی این شهرستان در مراسم دهه فجر مشارکت میکنند.
حضور فعالان قرآنی کنگان در مسابقه سراسری نورالهدی ۶
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی کنگان اظهار داشت: با برنامه ریزی های به عمل آمده با همکاری مراکز قرآنی این شهرستان، فعالان قرآنی کنگان ازمناطق مختلف شهربنک، کنگان و سیراف در ششمین دوره مسابقه سراسری تفسیر نورالهدی، شرکت کردند.
حجتالاسلام رحیم اهرمی گفت: برگزاری مسابقات قرآنی ازنقاط قوت سازمان دارالقرآن الکریم است که امید می رود چنین مسابقاتی تداوم و استمرار داشته باشد چرا که یادآوری موضوعات قرآنی و مرور مفاهیم قرآنی در شکل دهی گسترش فرهنگ قرآنی نقش موثری دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: مسابقه سراسری تفسیر نورالهدی همه ساله در دو رشته یک جزء ای و سه جزء ای از تفسیر نمونه برگزار میشود که امسال شامل اجزاء ۱۸ تا ۲۰ بود.
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