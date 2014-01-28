"خواستگاری سنتی" پنج مقام برتر جشنواره مهر آئین را کسب کرد

مهین دخت مظفر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: گروه تئاتر سفیر از سبزوار که با نمایش"خواستگاری سنتی" در پنجمین جشنواره تئاتر معلولان"مهر آئین" شرکت کرده بود در میان 23 گروه از استان های مختلف کشور، جزء گروه های برتر شناخته شد.

وی ابراز کرد: اگر چه هیات داوران جشنواره بنا به ملاحظاتی گروه‌های اول تا سوم را اعلام نکردند اما میزان رتبه های کسب شده در میان گروه‌ها نشان می‌دهد که خراسان رضوی جزء سه گروه نخست کشور است.

مظفر جلالی عنوان کرد: نمایش "خواستگاری سنتی" در بخش بازیگری همراه و در موسیقی متن، مقام اول و در بازیگری مرد و کارگردانی به مقام سوم رسید.

کارشناس هنری بهزیستی خراسان رضوی اظهار کرد: همچنین این نمایش در نمایش نامه نویسی به مقام دوم جشنواره مهر آئین دست یافت.

وی با بیان اینکه گروه های شرکت کننده در این جشنواره، برگزیدگان جشنواره های منطقه ای تئاتر معلولان بودند ادامه داد: گروه سفیر از خراسان رضوی و یک گروه از سیستان و بلوچستان نماینده منطقه کویر در جشنواره چابهار بودند که هر دو به جشنواره کشوری "مهر آئین" راه یافتند.

شایان ذکر است نمایش "خواستگاری سنتی" که نمایش قصه یک خواستگاری و ازدواج سنتی دو فرزند دو کشاورز سبزواری را روایت می کند، در جشنواره پویش به عنوان میهمان به اجرا پرداخت و با استقبال خوب بازدید کنندگان مواجه شد و 14 نفر از بازیگران این گروه نمایشی که متشکل از 20 نفر است را معلولان ذهنی، جسمی و حرکتی، گفتاری و شنوائی و نانیسم تشکیل می دهند.