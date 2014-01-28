بهره برداری از 14 پروژه برق ملایر همزمان با دهه فجر

امیر حسین بادامی در گفتگو یا خبرنگار مهر با اشاره به وسیع بودن عرصه خدمات رسانی در صنعت برق اظهار داشت: هدف اصلی از این برنامه ها شناسایی مشکلات، برنامه ریزی و تامین منابع مالی برای رفع آنها در راستای سازندگی است.

وی در ادامه اظهار داشت: هم اکنون 106 هزارو 878 مشترک برق در این شهرستان وجود دارد که شامل مشترکین خانگی، صنعتی، کشاورزی، انشعاب عمومی و مشترکین تجاری و آزاد هستند.

بادامی سرعت و شتاب توسعه صنعت برق در ملایر را نسبت به سایر نقاط استان همدان مطلوب برشمرد و گفت: در حال حاضر یک پست 230 کیلوولت در این شهرستان فعال است.

وی بیان کرد: شهرستان ملایر دارای یک هزار و 700 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 900 کیلومتر شبکه روشنایی معابر و دو هزارو 700 دستگاه پست عمومی، اختصاصی، هوایی است.

وی در ادامه از افتتاح 14 طرح و پروژه برق ملایر همزمان با دهه فجر و همچنین افتتاح روشنایی معابر بلوار سلامت با 41 پایه تلسکوپی خبر داد و گفت: برق رسانی به مسکن مهر نیز از دیگر پروژه های برق ملایر همزمان با دهه مبارک فجر است.

وی همچنین افتتاح دستگاههای پست هوایی در ملایر، پست عمومی ازناو، پست عمومی مطهری و نصب تاور در جوکار، را از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر در ملایر برشمرد.

بادامی همچنین برق رسانی به چاه های آب و برق رسانی به صنایع را از دیگر پروژههای افتتاحی در ملایر عنوان کرد.

وی افزود: اصلاح و بهینه سازی لوازم اندازه گیری اصلاح و بهینه کردن خطوط فشار متوسط و فشار ضعیف هوایی و همچنین توسعه و تجهیز سیستم های اداری از دیگر پروژه ها قابل اجرا در دهه فجر است.

وی اعتبار هزینه شده برای این تعداد طرح را یک میلیارد و 721 میلیون تومان عنوان کرد