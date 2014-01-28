طرح مشاور سیار در آموزش و پرورش عشایری سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد

آزاد رییسی در گفتگو با مهر هدف از اجرای این طرح را رسیدگی و حل مشکلات و بررسی آسیب های تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان عشایری عنوان کرد.

وی فراهم سازی زمینه و بستر لازم برای به فعلیت رساندن و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و همچنین شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر و ارائه خدمات مشاوره ای در تمامی مجتمع های آموزشی و پرورشی عشایری را از دیگر اهداف این طرح نام برد.

وی افزود: در این طرح همکاران عضو هسته مشاوره با برنامه ای منظم و زمان بندی شده با حضور در مدارس عشایری نسبت به ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز دانش آموزان اقدام می کنند.

رییسی گفت: این طرح در 8 مجتمع آموزشی و 60 آموزشگاه و با همکاری 2 مشاور سیار تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این طرح تعداد یک هزار و 700 دانش آموز عشایری در سراسر استان از خدمات مشاوره ای بهرمند خواهند شد.