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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۳۳

رییسی در گفتگو با مهر:

طرح مشاور سیار در آموزش و پرورش عشایری سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد

طرح مشاور سیار در آموزش و پرورش عشایری سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رییس آموزش و پرورش عشایری سیستان و بلوچستان گفت: طرح مشاور سیار در مجتمع های آموزشی و پرورشی عشایری استان برای دومین سال متوالی به اجرا درآمد.

آزاد رییسی در گفتگو با مهر هدف از اجرای این طرح را رسیدگی و حل مشکلات و بررسی آسیب های تحصیلی، اجتماعی و خانوادگی دانش آموزان عشایری عنوان کرد.

وی فراهم سازی زمینه و بستر لازم برای به فعلیت رساندن و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان و همچنین شناسایی دانش آموزان آسیب پذیر و ارائه خدمات مشاوره ای در تمامی مجتمع های آموزشی و پرورشی عشایری را از دیگر اهداف این طرح نام برد.

وی افزود: در این طرح همکاران عضو هسته مشاوره با برنامه ای منظم و زمان بندی شده با حضور در مدارس عشایری نسبت به  ارائه خدمات مشاوره ای مورد نیاز دانش آموزان اقدام می کنند.

رییسی گفت: این طرح در 8 مجتمع آموزشی و 60 آموزشگاه و با همکاری 2 مشاور سیار تا پایان سال تحصیلی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در این طرح تعداد یک هزار و 700 دانش آموز عشایری در سراسر استان از خدمات مشاوره ای بهرمند خواهند شد.

 

کد مطلب 2223048

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