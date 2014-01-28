لزوم بهره گیری شعرای آئینی از متون و منابع معتبر اسلامی/ اشعار نباید ذلت بار و غلوآمیز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه مجمع شعرا و ذاکرین با حضور آیت الله محمد محمدی ری شهری تولیت آستان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و جمعی از نخبگان جامعه مداحان و ذاکرین و شعراء آینی کشور نظیر استاد غلامرضا سازگار، مجاهدی، ولی الله کلامی زنجانی، براتی پور، تاری، شمسایی و سایر شعرای آیینی و عباس سلیمی معاون فرهنگی آستان عبدالعظیم (ع) در تالار شیخ صدوق حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) برگزار شد.

نقش شعر آیینی در گسترش فرهنگ عاشورا

تولیت آستان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) در این مراسم اظهار داشت: شعر یکی از اقدامات مهم و ضروری برای تامین، توسعه و گسترش فرهنگ عاشورا است به همین جهت اهل بیت (ع) تشویق کرده اند، در این زمینه باید افرادی که از هنر شاعری برخوردارند و در زمینه های مربوط به عاشورا و اهل بیت(ع) دارای شعر هستند، به میدان بیایند.

آیت الله محمدی ری شهری با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نسبت به دغدغه هایشان درباره سرودهای عاشورایی افزود: این جلسات حدود 11 سال پیش در آستان عبدالعظیم الحسنی(ع) شکل گرفته است، در این جلسات جمعی از شاعران آیینی و ذاکرین که در زمینه اهل بیت (ع) فعالیت دارند، حاضر می شوند.

این مسئول با اشاره به گردآوری کتاب دانشنامه و شهادت نامه امام حسین(ع) عنوان کرد: این کتاب دارای منابع معتبر و مستند است که بخشی به مرثیه سرایی اختصاص یافته، در چاپ جدید 15 جلد است، از این رو شعر عاشورایی بر اساس چنین کتبی باید شکل بگیرد و برجسته ترین شعرا باید از کتابهای که بر اساس منبع معتبر باشد، استفاده کنند.

رییس دانشگاه قرآن و حدیث اعلام کرد: البته منابع غیرمعتبر بسیار زیادی وجود دارد که نسبتهای دروغ به امام حسین (ع) داده اند لذا منابع دروغ فراوان است که باید مورد توجه شعرا قرار گیرد.

آیت الله محمدی ری شهری ادامه داد: در زمینه های مختلف روایات متعددی که غیرمعتبر در رابطه با عاشورا و مسایل مربوط به عاشورا است، وجود دارد.

این مسئول اظهار داشت: البته یک سلسله اشعار زبان حال ائمه (ع) را می گویند که البته بسیاری از دروغ ها از زبان حال حضرت زینب (س)، امام حسین (ع) وارد کتابها شده و به خیال خودشان واقعه عاشورا را به تصویر کشیده اند که در هیچ منبع معتبری وجود ندارد، از اینرو اگر می خواهند زبان حال را بیان کنند باید به گونه ای باشد که اول شخصیت امام حسین (ع) را بشناسند و از حرفهای دروغ که اهانت به اباعبدالله الحسین(ع) است پرهیز کنند، در واقع برخی از اشعار که به امام حسین (ع) نسبت داده می شود، واقعیت ندارد.

اشعار نباید ذلت بار و غلو آمیز باشد

ری شهری تاکید کرد: نباید ذلت در اشعار آیینی به تصویر کشیده شود و احادیث معتبری موجود است که با این گزارشات مخالف است همچنین اشعار نباید ذلت بار و غلو آمیز باشد.

وی با تاکید بر لزوم تحول آفرینی در شعر عاشورایی ادامه داد: اگر مداحی بخواهد شعری بخواند شعر صحیح در زمینه های مختلف باید وجود داشته باشد.

لزوم بهره گیری شعرا از متون و منابع معتبر اسلامی

عباس سلیمی نیز در حاشیه این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مجمع شعرا و ذاکرین برای چگونگی بهره گیری از متون و منابع معتبر اسلامی به منظور سرودن اشعار عاشورایی حضور یافتند به همین خاطر کتاب دانشنامه و شهادت امام حسین (ع) در این جلسه به شعرا و مداحان ارایه شد، در این کتاب سرودن اشعار عاشورایی و آیینی در ابعاد مختلف تبیین شده است.

معاون فرهنگی آستان عبدالعظیم الحسنی(ع) ادامه داد: در این جلسه مقدمات انتخاب پیشنهادات عمومی به منظور دو هدف مشخص جمع آوری و انتشار آثار فاخر و همچنین تولید آثار جدید بر اساس منابع معتبر اسلامی مورد بررسی قرار گرفت.