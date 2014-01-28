به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا اشرفی صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب برگرفته از قرآن کریم است، اظهارکرد: آنچه پیروزی نیروهای انقلابی را بر رژپم ستمشاهی رقم زد تبعیت نیروهای مبارز انقلاب از قرآن و رهبری ولایی امام خمینی(ره) بود.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب های که مبتنی بر قرآن و دین مبین اسلام بوده اند همواره پیروز شده اند، تصریح کرد: آنچه دست استکبار را از انقلاب اسلامی کوتاه کرد و موجب شد ایران پس از هشت سال جنگ فرسایشی همچنان ادامه یابد پیروی و حرکت در مسیر قرآن بوده است.

دبیر کمیته قرآن و عترت دهه فجر خراسان جنوبی با اشاره به این که خواستگاه انقلاب اسلامی ایران جلسات سنتی قرآن کریم است، گفت: امام خمینی(ره) از همین جلسات خانگی قرآن کریم بود که فرمان های خود را در خصوص حضور مردم در راهپیمایی‌ها یا سایر مناسبت‌ها به گوش مردم می‌رساندند.

اشرفی افزود: اگر تاریخ انقلاب را بررسی کنیم متوجه می‌شویم بزرگترین مبارزان با نظام طاغوت و کسانی که در حمایت از امام خمینی(ه) و قیام ایشان سخنرانی کرده و مردم را به راهپیمایی دعوت می کردند معلمان قرآن بودند که در جلسات خود پیام امام و دستورات ایشان را تبلیغ می‌کردند.

وی با بیان اینکه پیام قرآن به انسان های آزاده جهان ایستادگی در مقابل طاغوت ها، براساس رهنمودهای گرانسنگ این کتاب آسمانی است، بیان داشت: مسئولان و مدیران وظیفه دارند در طول دهه فجر پیام قرآن که همان پیام انقلاب یعنی ایستادگی در مقابل طاغوت‌ها است را به گوش نسل جوان و جهانیان برسانند.

مسئول دارالقران تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که برنامه های دهه فجر در استان با رویکرد قرآن محوری برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری محافل انس با قرآن، برگزاری گفتمان‌های دینی و قرآنی در مدارس و مساجد استان، واگذاری برنامه های قرآنی دستگاه های اجرایی به موسسات قرآنی مردم نهاد، برگزاری مسابقات کتابخوانی با محوریت انقلاب و پوشش گسترده خبری برنامه‌های قرآنی توسط رسانه های استان از شاخص‌ترین برنامه‌های ستاد قرآن و عترت دهه فجر در استان است.

اشرفی با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی جهاد کشاورزی ویژه دهستان‌ها در دهه فجر در استان بیان کرد: انتشار ویژه‌نامه قرآنی توسط جهاد دانشگاهی، برگزاری گفتگوهای قرآنی گسترده جهاد دانشگاهی در استان، تجلیل از چهره های شاخص قرآنی نیروی انتظامی، برگزاری محفل انس کارکنان نیروی انتظامی، برگزاری چهارمین دوره مسابقات قرآنی فرهنگیان استان و برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات قرآنی دانش‌آموزان از مهم ترین برنامه‌های قرآنی دستگاه‌های اجرایی استان در دهه فجر است.

وی برگزاری مسابقات وبلاگ نویسی قرآنی ویژه مددجویان کمیته امداد، تشکیل اتاق قرآن در مجتمع‌های فرهنگی و خوابگاهی کمیته امداد و برگزاری محافل انس با قرآن را از دیگر برنامه‌های اجرایی ستاد قرآن عترت دهه فجر در استان عنوان کرد.

دبیر کمیته قرآن و عترت دهه فجر خراسان جنوبی با بیان اینکه این ستاد بر تمامی برنامه‌های قرآنی دستگاه‌ها اجرایی در دهه فجر نظارت خواهد داشت گفت: ستاد قرآن و عترت دهه فجر سعی کرده با هماهنگی برنامه ها از موازی کاری در سطح استان جلوگیری کند.

اشرفی یادآورشد: معرفی چهره های قرآنی انقلاب به نسل جوان از مهم ترین اولویت های ستاد قرآن و عترت دهه فجر در خراسان جنوبی است.