برگزاری کارگاه آموزش گوهر تراشی در دهستان طرود شاهرود

محمد گلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اجراي طرح هاي خوداشتغالي و ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي خانواده‌هاي نيازمند، افزود: اتخاذ سياست هاي مؤثر و كارآمد، در رأس اهداف و برنامه‌هاي كميته امداد امام خميني(ره) قرار دارد و ارمغان آن تأمين عزت و كرامت خانواده‌ها و رفتن به سمت استقلال اقتصادي است.

وی از برگزاری کارگاه آموزش گوهر تراشی در دهستان طرود شهرستان شاهرود خبر داد و اظهار داشت: آموزش افراد واجد شرايط خانوار‌هاي تحت حمايت در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي و صنايع دستي، با برگزاري كلاسهاي آموزشي و معرفي آنان به مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و صنايع دستي انجام می شود و متولي اجراي اين برنامه بخش خودكفايي و اشتغال است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود گفت: این نهاد در راستای اشتغال و آموزش مددجویان تحت پوشش، کارگاه آموزشی گوهر تراشی را با تعداد 25 نفر از خانم ها به مدت یک ماه روزانه سه ساعت در دهستان طرود برگزار کرده است.

گلی با تاکید بر اینکه بعد از پایان این دوره آموزشی آزمونی از طرف فنی و حرفه ای برگزار می شود و پس از قبولی هنرجویان گواهینامه دریافت می کنند اعلام کرد: هزینه اجرایی این کلاس 20 میلیون ریال و هزینه تجهیزات آن 80 میلیون ریال بوده است.

وی تصریح کرد: در آینده قرار است دوره های تکمیلی این کلاس شامل آموزش تزئینات جواهر با هزینه 200 میلیون ریال هم برای این هنرجویان برگزار شود تا بتوانند گوهرهای تراشیده شده را روی پایه های انگشتر و سایر جواهرات نصب کنند و بازار فروش بهتری را جهت کسب درآمد داشته باشند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شاهرود خاطرنشان کرد: این گوهرها بعد از آماده شدن برای فروش به شهرهای زیارتی مانند مشهد و قم فرستاده می شود.

گلی گفت: این سنگ ها به صورت خام توسط هنرجویان از بیابان های اطراف طرود جمع آوری می شود و هیچ نوع هزینه ای برای آن ها ندارد و انواع این بیشتر فیروزه، عقیق و مالاکیت است.

وی در خاتمه افزود: مهمترین اهداف کمیته امداد از برگزاری این گونه کلاس ها را ارائه مشاوره‌هاي شغلي لازم در زمينه احراز فرصتها و موقعيت هاي شغلي مناسب، نظارت مستمر بر حسن اجراي طرح هاي اشتغال، ارائه آموزش هاي تكميلي در حين اجراي طرح هاي اشتغال، بازاريابي و فروش توليدات طرح هاي خودكفايي با قيمت مناسب و ... است.