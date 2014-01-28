خیران در احداث سه خانه بهداشت در نیشابور مشارکت کردند

اباصلت برجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سه خانه بهداشت روستاهای فیض‌آباد زرنده، ده‌شیخ و دولت‌آباد از توابع بخش مرکزی نیشابور که هزینه‌های آن توسط شیعیان کویتی متقبل شده است در دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به اینکه زیربنای هر کدام از خانه‌های بهداشت مذکور 60 مترمربع است، اظهار داشت: برای دو واحد فیض‌آباد و ده‌شیخ که ساخت آن از سال‌های 89 و 90 آغاز شد برای هر کدام 250 میلیون ریال هزینه شد.

این مقام مسئول محلی بیان کرد: برای واحد دولت‌آباد که ساخت آن از سال 91 آغاز شد، 320 میلیون ریال صرف شده است.

برجی توضیح داد: زمین خانه بهداشت ده‌شیخ توسط آسیه احیایی اهدا و با سرمایه محمدعلی عبدبهمن و زمین خانه بهداشت دولت‌آباد توسط محمد جمال اهدا و با سرمایه مهندس ملک فخرا ساخته شد.

وی بیان کرد: زمین خانه بهداشت فیض‌آباد توسط محمدحسین فیض آبادی و با مساعدت مالی عباس آقاعلی و زهرا الخلیفه بنا شد.

برجی یادآور شد: از سال‌های گذشته تاکنون 27 خانه بهداشت در شهرستان‌های نیشابور و فیروزه با همت عالی خیران کویتی برای روستائیان ساخته شده است.