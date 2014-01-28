برگزاری جشن امضای 10 کشور برای پرونده جهانی نوروز / ارسال پرونده نوروزی سه کشور به یونسکو

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه شورای ثبت جهانی نوروز شب گذشته در هتل لاله تهران با حضور نمایندگان ده کشور ایران، هند، آذربایجان، ترکیه، قرقیزستان، ازبکستان و پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان پس از سه روز بحث و بررسی الحاق سه کشور به پرونده ثبت جهانی نوروز برگزار شد.

از آنجا که الحاق سه کشور افغانستان، تاجیکستان و قزاقستان به پرونده نوروز موجب تغییراتی در این پرونده می‌شد، در این نشست بار دیگر پرونده مشترک نوروز مورد بازبینی کارشناسان و نمایندگان کشورهای عضو قرار گرفت. بنابراین متن پرونده ها برای همه کشورهای عضو قرائت شد و همگی توافق کردند که این سه کشور به پرونده نوروز ملحق شوند. به همین منظور جشن امضایی توسط این کشورها برگزار شد.

همچنین قرار است بازبینی نهایی و تغییرات به وجود آمده به همراه پرونده های الحاق شده، به سازمان جهانی یونسکو برای تایید نهایی ارسال شود.

در این میان ترکمنستان به رغم اینکه میزبان جشن جهانی نوروز در سال 92 بود اما تاکنون برای الحاق به این پرونده اقدامی نکرده است. کشورهای دیگر نیز مانند عراق که دارای اشتراکات زیادی در حوزه برگزاری جشن نوروز هستند، هنوز فرصت دارند تا پرونده خود را برای بررسی به دبیرخانه جشن جهانی نوروز ارسال کنند.