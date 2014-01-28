به گزارش خبرنگار مهر، عباس عراقچی در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه غنی سازی هیچگاه در ایران متوقف نخواهد شد، گفت: علیرغم تاکید شش قطعنامه آمریکایی‌ها مبنی بر ضرورت تعلیق غنی سازی در ایران، اما در توافقات اخیر آنها حق غنی سازی برای ایران را پذیرفتند و در قطعنامه های آتی نیز تضمین کرده‌اند که حق ادامه غنی سازی برای ایران محفوظ باشد.

عضو ارشد تیم مذاکره هسته ای افزود: در گام اول ساختار برنامه هسته ای ایران به صورت کامل حفظ می شود و تنها غنی سازی 20 درصدی متوقف می‌شود، البته باید تاکید کرد که بازگشت به این مرحله در کمتر از یک ساعت برای ایران امکان پذیر است و می توان در صورت عدم اجرای توافقات به وضعیت غنی سازی 20 درصد بازگشت.

وی تصریح کرد: برخلاف ادعای اوباما، ساختار تحریم‌های ایران شکاف‌های عمیقی پیدا کرده و ظرف شش ماه آتی 15 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به کشورمان واریز خواهد شد.

به گفته عراقچی، براساس توافقات صورت گرفته، کانال بانکی مشخص می‌شود که دولت‌های غربی و آمریکا تضمین‌های لازم را به این کانال می دهند تا بتوان مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی را به ایران صادر کرد. البته توافق بر این است که علاوه بر اقلام مذکور، هزینه درمان بیماران در خارج کشور و نیز شهریه دانشجویان تا سقف 400 میلیون دلار در شش ماه از محل درآمدهای نفتی ایران در خارج کشور پرداخت خواهد شد.

به اعتقاد وی، سازمان‌های دولتی باید عرضه داشته باشند تا به طور کامل از این توافقات بهره گیرند، ضمن اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این میان بیشترین فعالیت را داشته باشند.

عضو ارشد تیم مذاکره هسته ای، تحریم‌های علیه ایران را نوعی فشار روانی دانست و خاطرنشان کرد: برخی از تحریم‌هایی که به صورت خودجوش از سوی برخی کشورها اعمال شد، در واقع در هیچ قانونی ذکر نشده بود و بنابراین تنها یک جو روانی بود که به دلیل ریسک حاصل از کار با ایران، کشورها را در ادامه فعالیت اقتصادی با کشورمان دچار تردید می کرد.

وی در ادامه به بیان جزئیات دقیق تعهدات غربی ها به ایران پرداخت و خاطرنشان کرد: اقدام اول آن است که اجرای قانونی که بر اساس آن، هر 6 ماه باید 20 درصد از خرید نفت ایران کاهش پیدا کند، لغو خواهد شد و فروش نفت در سطح فعلی که حدود یک میلیون بشکه است، حفظ می شود.

وی، دومین اقدام را آزادسازی صادرات پتروشیمی و لغو تحریم آن دانست و گفت: یکی از نتایج توافقات ژنو این است که بار روانی تحریم بر روی ایران به تدریج برداشته می شود.

عراقچی، گام سوم را برداشتن تحریم بیمه و حمل و نقل و گام چهارم را برداشتن تحریم خودرو دانست و گفت: مطابق تحریم خودرو، کشورها حق نداشتند قطعات یدکی و CKD به ایران صادر کنند در حالی که برخی کشورها صادرات خودرو را متوقف کرده بودند، بنابراین با برداشتن این تحریم، پژو و سایر کمپانی‌ها فرصت همکاری مشترک با ایران خودرو و سایپا را خواهند یافت.

وی تاکید کرد: پرداخت‌ها برای همکاری مشترک با ایران نمی تواند از پول نقد صورت گیرد؛ مگر این که خریداران نفت ایران وارد بیزنس صنایع خودرو شوند که نمونه آن کره و ژاپن است.

عراقچی، لغو تحریم‌های بانکی و مالی را گام بعدی تعهدات مقابل به ایران دانست و گفت: لغو این تحریم از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در ادامه تاکید کرد: گام اول ایران که از 30 دی ماه آغاز شده، این است که هر چیز در حالت فعلی در تاسیسات هسته ای به کار خود ادامه دهد و گسترش نیابد، ضمن اینکه همه سانتریفیوژها به شکل قبلی ادامه کار خواهند داد و تنها گسترش پیدا نمی‌کنند.

عضو ارشد تیم مذاکره هسته ای ادامه داد: ما در صنعت هسته ای خود به هر آن چه می خواستیم، رسیدیم و اکنون وقت "مذاکره و معامله" بود، این در شرایطی است که تلقی توقف غنی سازی 20 درصد باید به نحوی صورت گیرد که بیش از این 20 درصد غنی سازی انجام نشود.

عراقچی در پایان ادامه داد: بخشی از مواد غنی سازی 20 درصدی تبدیل به اکسید یا مواد اولیه 3.5 درصدی می شود، این در شرایطی است که 450 کیلوگرم مواد غنی سازی شده 20 درصد داشتیم که 250 کیلوگرم از آن قبل از توافقات ژنو به سوخت تبدیل شده بود و از 200 کیلوگرم باقی مانده نیز 100 کیلوگرم به سوخت و 150 کیلو گرم به ماده 3.5 درصد تبدیل خواهد شد.