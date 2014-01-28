کارگاه تکثیر ماهی دریایی در پارسیان کلنگ زنی می شود/واگذاری سه بندر صیادی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران دهه مبارک فجر را بیانگر نتیجه ولایت مداری،اسلام مداری و حرکتی مردمی خواند و گفت: برگزاری یادواره ها و برنامه های دهه مبارک فجر باعث تداوم حرکت انقلاب اسلامی است.

محبی با بیان اینکه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایامی است که جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت شریف ایران به نماد دموکراسی جهانیان تبدیل شد گفت: انقلاب اسلامی ایران که بی شک مرهون رهنمود های معمار کبیر خود است در بیداری های اسلامی اخیر الگویی مناسب برای جهان اسلام است.

وی با تاکید بر لزوم زنده نگه داشتن یاد شهدای انقلاب و برگزاری یادواره ها،ایام دهه فجر را فرصتی منسب برای به رخ کشیدن اتحاد ملت ایران به جهانیان دانست.

محبی افزود: ولایت مداری و ولایت، شالوده اصلی تداوم حرکت انقلاب اسلامی است که امروز جهانیان خود را نیازمند به چنین شالوده ای می بینند.

مدیر کل شیلات هرمزگان در ادامه به تشریح برنامه های اداره کل شیلات هرمزگان در ایام دهه مبارک فجر پرداخت و گفت:مسابقه ماهیگیری ، جشنواره پخت آبزیان و مسابقه نقاشی در روستاهای درگهان درشهرستان قشم مسابقه ماهیگیری در بندر صیادی کنگ ،مسابقه ماهیگیری وهمایش پیاده روی صیادان در روستای کلاهی شهرستان میناب و... از مجموعه برنامه های این اداره کل در ایام دهه فجر است.

وی گفت: برگزاری دوره آموزشی ناخدائی شناورهای کمتر از 12 مترو ملوانی برای صیادان بستانه و حسینه شهرستان بندر لنگه ،برگزاری دوره آموزشی پرورش ماهی در استخرهای کشاورزی و سد های خاکی فارغان شهرستان جاجی آباد از برنامه های آموزشی پیشبینی شده در این ایام است.

محبی آذین بندی محیطی ،اطلاع رسانی از فعالیت ها در رسانه های ملی و استانی ،نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه ها و صداو سیما ار برنامه های عمومی پیش بینی شده در این ایام توسط این اداره کل خواند.

این مسئول با اشاره به پرخیر و برکت بودن این ایام برای ملت ایران گفت: کلنگ زنی کارگاه تکثیرماهی دریایی در شهرستان پارسیان ،واگذاری 2 بندرصیادی لاوان شهرستان پارسیان و بندرصیادی گوگسر در شهرستان جاسک به بخش خصوصی( تعاونی صیادی ) از دیگر برنامه های اداره کل شیلات هرمزگان به مناسبت ایام دهه فجر است.

وی دیدار با خانواده شهدای شیلات در جنگ تحمیلی ،شرکت در مراسم های تعیین شده ستاد دهه فجر درصورت اعلام ،حضور در نمایشگاه دستاوردها ،اجرای مانور شناورهای صیادی روز 22 بهمن درآبهای خلیج فارس در شهرستان بندرعباس را نیز از دیگر برنامه های این اداه کل در این ایام خواند.