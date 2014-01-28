جشنواره فیلم رم به ماه اکتبر بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از هالیوود ریپورتر، به گفته مسئولان فستیوال مارکو میولر کارگردان هنری مراسم در سال 2014 برای آخرین بار این مسئولیت را برعهده خواهد داشت.

میولر بعد از قرارداد موفق هشت ساله اش با فستیوال فیلم ونیز، در سال 2012 به رم رفت و از اولین کارهای اساسی که انجام داد این بود که تاریخ برگزاری مراسم را از ماه اکتبر به نوامبر تغییر داد تا به گفته خودش فستیوال را به پلی بین فستیوال های ونیز و تورنتو در ماه های سپتامبر و فستیوال برلین در ماه فوریه تبدیل کند.

با این حال این تاریخ ها با تاریخ برگزاری فستیوال پراهمیت فیلم تورین تداخل داشتند که در 2 سال گذشته تنها یک هفته قبل از فستیوال رم جوایزش را تقدیم کرد. فستیوال تورین امسال نیز از تغییر تاریخ برگزاری مراسمش سر باز زد و در نتیجه این فستیوال رم است که دوباره به تاریخ برگزاری اصلی اش یعنی از تاریخ شانزدهم تا بیست و پنجم اکتبر بازمی‌گردد.

به گفته مسئولان مراسم رم، شایعه های مبنی بر جدایی میولر قبل از اتمام قرارداد سه ساله اش با فستیوال نیز حقیقت ندارد و او تا پایان فستیوال امسال حضور خواهد داشت. در عین حال مشکلات بودجه فستیوال دیگر نگران کننده نیست، چون سهام‌داران اصلی فستیوال برای تزریق بودجه‌ای 10 میلیون یورویی (13.5 میلیون دلاری) موافقت کردند، که بیشتر از بودجه سال 2013 است.