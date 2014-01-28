جانبازان و ایثارگران طلایه داران نظام جمهوری اسلامی هستند/ نباید شرمنده ی شهدا شویم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری شامگاه دوشنبه در دیدار با ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس با اشاره به جایگاه شهدا در کشور گفت: احترام و تکریم شهدا و ایثارگران در کشور ریشه ی عمیق دارد و بنده هم به عنوان عضو کوچکی از جهاد گران وظیفه ی خود دانستم که در اولین روزهای حضورم در این پست خدمت آنهایی برسم که دوام و پایه ی مستحکم این نظام هستند.

وی با اشاره به اینکه شهدا وایثارگران به فرموده حضرت امام راحل بر ملت حق بسیار بزرگی دارند، گفت: باید مشکلات سر راه جانبازان و ایثارگران به عنوان بازماندگان جنگ کم شود.

مهری همچنین با اشاره به برنامه های سازمان جهاد کشاورزی برای آینده و لزوم تکریم ایثارگران در این نهاد، افزود: حضورجانبازان و ایثارگران در جامعه یادآور رشادتها ، فداکاریها و اخلاص شهدایی است که بی منت جنگیدند تا انقلاب به اهدافش برسد، حالا که ما مانده ایم نباید کاری کنیم که شرمنده ی شهدا شویم.