به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی جمالیان با اعلام این خبر افزود: این دوره آموزشی یکروزه با هدف ارتقای سطح آگاهی ناظرین بیمارستانی دفتر اسنادپزشکی با سیستمها و روشهای جدید ارتوپدی و آندوسکوپی با همکاری یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی برگزار شد.
وی درباره اهم مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی اظهار داشت: در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل تجهیزات اعمال جراحی تعویض مفصل زانو و لگن، ستون فقرات و آندوسکوپی به صورت تخصصی مطرح و اطلاعات لازم به شرکتکنندگان ارائه شد.
جمالیان افزود: در پایان جلسه، آزمون کتبی نیز از حاضران به عمل آمد و گواهینامه معتبر به شرکتکنندگان اعطا شد.
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