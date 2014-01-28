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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۲

آشنایی ناظران بیمارستانی با سیستم‌های نوین ارتوپدی و آندوسکوپی

آشنایی ناظران بیمارستانی با سیستم‌های نوین ارتوپدی و آندوسکوپی

مدیردرمان تأمین‌اجتماعی تهران گفت: 120 نفر از ناظران بیمارستانی دفتر اسنادپزشکی اداره‌کل درمان این استان با سیستم‌ها و روش‌های نوین ارتوپدی و آندوسکوپی آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعلی جمالیان با اعلام این خبر افزود: این دوره آموزشی یک‌روزه با هدف ارتقای سطح آگاهی ناظرین بیمارستانی دفتر اسنادپزشکی با سیستم‌ها و روش‌های جدید ارتوپدی و آندوسکوپی با همکاری یک شرکت معتبر تجهیزات پزشکی برگزار شد.

وی درباره اهم مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی اظهار داشت: در این دوره آموزشی موضوعاتی از قبیل تجهیزات اعمال جراحی تعویض مفصل زانو و لگن، ستون فقرات و آندوسکوپی به صورت تخصصی مطرح و اطلاعات لازم به شرکت‌کنندگان ارائه شد.

جمالیان افزود: در پایان جلسه، آزمون کتبی نیز از حاضران به عمل آمد و گواهی‌نامه معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا شد.

کد مطلب 2223213

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