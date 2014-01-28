زیرساختهای گردشگری در دریاچه دوقلوی سیاه گاو آبدانان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده صبح سه شنبه در بازدید از این پروژه اظهار داشت: دریاچه دو قلوی آبدانان که به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی استان در فهرست آثار طبیعی کشور ثبت شده است.

شنبه زاده افزود: کار مطالعه وطراحی این پتانسیل گردشگری توسط اداره کل میراث فرهنگی انجام شده است و راه دسترسی و برق دریاچه توسط اداره کل انجام شده است.

وی ادامه داد: ادامه فعالیت ها که در حوزه بخش دریاچه باید انجام شود باید توسط سرمایه گذار بخش خصوصی صورت گیرد.

شنبه زاده اضافه کرد: میراث فرهنگی فعالیت های خودش را برابر طرح نقشه انجام داده است ولی فعالیت های همچون احداث روستاها، آلاچیق و فعالیت های ورزشی باید توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام شود.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار در چند روز آینده کار خودش را انجام می دهد و اگر اداره تشخیص بدهد که سرمایه گذار نمی تواند این کار را ادامه دهد قرارداد را لغو کند و این کار به سرمایه گذار دیگری واگذار خواهد کرد.

دریاچه دوگانه سیاه گاو دو دریاچه زیبا که به وسیله کانالی طبیعی به عرض هشت متر، عمق چهار متر و به طول 70 متر به هم مرتبط هستند.

این دو دریاچه دارای آبی زلال است به طوریکه می توان تا عمق 30 متری آنرا که شبیه آکواریومی پر از ماهی است مشاهده کرد. این دریاچه در فاصله هشت کیلومتری سراب باغ آبدانان واقع شده است.

این دریاچه در فصل بهار و اواخر زمستان از تفرجگاههای اهالی آبدانان، دره شهر و دهلران است، آب و هوای منطقه شرایطی را فراهم آورده که این دریاچه در هر فصلی به ویژه نوروز گردشگران را به زیبایی‌های طبیعی خود فرا می‌خواند.