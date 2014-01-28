به گزارش خبرگزاری مهر، صدا گذاری و ساخت موسیقی فیلم سینمایی «شیفتگی» به کارگردانی علی زمانی عصمتی به پایان رسیده است و این فیلم آماده نمایش است. صداگذاری فیلم را طاهر پیشوایی انجام داده و موسیقی توسط فرید سعادتمند ساخته شده است. همچنین پوستر فیلم سینمایی «شیفتگی» که توسط سارا اسفندیارپور طراحی شده است نیز منتشر شد.

در فیلم «شیفتگی» رویا تیموریان و افسانه چهره آزاد با حضور لیلا زارع هنرنمایی كرده اند و بازیگران دیگری همچون سحر عبدالهی، بهداد رویان، هومن اشکبوس، مهسا ظریف، شایان ترابیان، مرتضی نسیم سبحان، لیلا بارگاهی، مجتبی لاله زاری، امیر جلالی، امیر زمانی، محسن عالم زاده، جمیله ستوده نیا، مهری زمانی و... حضور دارند.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: شایسته زنی است که بیش از سی سال است شخصیت اصلی خود را فراموش کرده است. او پس از آشنایی با یک موزیسین جوان به نام غوغا و کمک به او برای رفع گرفتاریش خود نیز دچار دگردیسی می شود.

عوامل فیلم سینمایی شیفتگی عبارتند از نویسنده، تدوینگر و کارگردان: علی زمانی عصمتی، مدیر فیلمبرداری: علی زمانی عصمتی، فیلمبرداران: احسان دادرس، محمد مجلل، مدیر صدابرداری: سعید بهرامی، صداگذاری و میكس: طاهر پیشوایی، موسیقی: فرید سعادتمند، مدیر تولید: امیر زمانی، مدیر تدارکات: مرتضی ترابیان، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سید جواد حسینی، طراح صحنه: ابوالفضل سلیمی، طراح لباس: سحر عبدالهی

علی زمانی عصمتی پیش از این فیلم سینمایی «اوریون» را کارگردانی کرده بود که با حضور جهانی در چند فستیوال موفق به دریافت جوایزی از جمله «نتپک» ارتقای سینمای آسیا در جشنواره کارلو وی واری 2010 شد.