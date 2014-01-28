آموزش ووشوکاران قمي با حضور مربي تيم ملي ووشو در قم

محمدهادی رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: اين دوره آموزشي با حضور محمد جعفري مربي تيم ملي ووشو از 22 دي ماه آغاز شده و در حالي به مدت دو ماه ادامه مي يابد که سه قهرمان مطرح ووشو قم زير نظر اين مربي تمرينات و برنامه هاي آماده سازي را پشت سر می گذارند.

وی اضافه کرد: اين اردو در حالي برگزار مي شود که ووشو يکي از رشته هايي است که شانس برخورداري از ورزشکار ملي پوش در بازي هاي آسيايي سال 2014 به ميزباني شهر اينچئون کره جنوبي را دارد و نفراتي همچون امير نجفي پور و مرتضي خدابنده لو در کنار 11 ساندا کار قمي در آن حضور دارند.

دبیر هیئت ووشو استان قم در ادامه با اشاره به حضور ووشوکاران قمی در رقابت‌های مهم کشوری ابراز داشت: حضور موفق در پیکارهای قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ووشو برای ما اهمیت زیادی دارد و به همین خاطر تلاش این است که ووشوکاران ما بهترین آموزش‌ها و تمرینات را زیر نظر بهترین مربیان پشت سر بگذارند.

وی بیان کرد: سرمایه‌گذاری بر روی رده‌های سنی پایه یکی از نیازهای ضروری ووشو است و هیئت ووشو استان قم نسبت به این مهم توجه ویژه‌ای دارد و به همین خاطر تلاش ما این است که برای پیشرفت ووشو در رده‌های سنی پایه از مربیان بسیار خوب و با دانش این رشته استفاده کنیم.

رشیدی ابراز داشت: هدف ما این است که در ووشو کار سازندگی از رده‌های سنی پایه انجام شود، در همین راستا مربیان خوب و با دانشی داریم که هم‌اکنون در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان از حضور آنها در دوره‌های متعدد آموزش ووشو بهره می بریم.

دبیر هیئت ووشو استان قم در ادامه با اشاره به حضور موفق ووشوکاران قمی در رقابت‌های داخلی و برون مرزی این رشته تاکید کرد: سال گذشته یکی از 34 مدال‌آور ورزش قم از میادین مهم برون مرزی، ورزشکاری از رشته ووشو بود که در مسابقات جوانان جهان نایب قهرمان شد، به همین خاطر در نظر داریم در سال های آتی نیز در رقابت‌های مهم این رشته قوی‌تر از گذشته حضور یابیم.

وی ابراز داشت: قم به لحاظ جایگاه مهمی که از نظر مذهبی و دینی در بین سایر استان‌های کشور از آن برخوردار است، مورد توجه فدراسیون ووشو قرار دارد و در آینده قطعا برنامه‌های متنوعی برای رشد و پیشرفت ووشو با کمک فدراسیون ووشو انجام خواهیم داد.