تشریح برنامه های نیروهای مسلح به مناسبت دهه فجر/ دشمن از برخی از توانمندی های نظامی ما هیچ تصوری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار داود عامری مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر در نشست خبری که امروز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد به تشریح برنامه های نیروهای مسلح در دهه فجر پرداخت و گفت: دهه فجر را به ایران دوستان خارج از کشور و ملت عزیز تبریک می گویم. 35 سال از انقلاب اسلامی علیرغم مشکلات، مسایل و توطئه ها روز به روز در شرایط توسعه خودش را حفظ کرده است.

وی سپس در ادامه به تشریح برنامه های نیروهای مسلح در دهه فجر پرداخت و گفت: گلباران مسیر حرکت امام در روز 12 بهمن توسط بالگردهای نیروهای مسلح، رژه موتورسواران نیروهای مسلح در تهران به تعداد هزار نفر توسط موتورسواران سپاه، ارتش، ناجا و بسیج در روز 12 بهمن، همچنین حضور در مزار شهدا در سراسر کشور و غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در تهران بهشت زهرا، گلزار شهدای ارامنه، گلزار شهدا در شهرهای اصفهان و برخی دیگر از شهرهای کشور توسط بالگردهای نیروهای مسلح انجام خواهد شد.

مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر با بیان این که روز جمعه 18 بهمن نیروهای مسلح در نمازهای جمعه سراسر کشور حضور خواهند داشت افزود: دیدار و تجدید بیعت کارکنان نیروی هوایی ارتش و سایر فرماندهان و مسئولین نیروهای مسلح با رهبر معظم انقلاب در روز شنبه 19 بهمن به مناسبت همبستگی همافران با انقلاب و دیدار تاریخی آنان با حضرت امام خمینی(ره) برگزار می شود

سردار عامری نورافشانی توسط نیروهای مسلح در شب 22 بهمن را از دیگر برنامه های این ستاد دانست و گفت: ساعت 21 شب همراه با تکبیر در تهران و 31 مرکز استان و 300 شهر کشور توسط ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج نورافشانی انجام خواهد شد.

وی از جمله دیگر برنامه های مراسم دهه فجر را برگزاری مراسم شب شعر در ایام مختلف دهه فجر در رابطه با ولایت و انقلاب دانست و گفت: ارایه خدمات پزشکی سرپایی رایگان و درمانی با تخفیف ویژه در درمانگاه ها و مراکز بهداشتی در طول ایام دهه فجر، ایجاد امکان بازدید از یگان ها و فعالیت های آن، انجام مراسم پرش چتربازان در روز 22 بهمن با شرکت چتربازان ارتش، سپاه و سازمان هوانوردی کشور، برپایی ایستگاه های صلواتی در کنار برخی از ستادها، پادگان ها و اماکن نظامی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، راهپیمایی کارکنان نیروهای هوایی تا مدرسه علوی در روز 19 بهمن و اعزام کاروان های تبلیغی ناجا به مرزها از دیگر برنامه های این ستاد است.

مسئول کمیته نیروهای مسلح ستاد دهه فجر در مورد دیگر برنامه های این ستاد نیز گفت: تجددی میثاق با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی، عطرافشانی و گلباران حرم مطهر امام در روز 12 بهمن توسط بسیج، تهیه برنامه های مستند از فعالیت ها، تولیدات و دستاوردهای نظامی وزارت دفاع، تدارک حضور وحدت آفرین اقوام و قومیت های ایرانی در 22 بهمن، آغاز راهیان نور دانشجویی از نیمه بهمن با حضور 150 هزار نفر و راه اندازی 400 غرفه از توانمندی های اقتصادی و صنعتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از دیگر برنامه های این ستاد است.

وی در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبین بر اینکه چه دستاوردهایی دفاعی و نظامی را در دهه فجر رونمایی خواهید کرد گفت: برنامه ریزی متنوعی برای وزارت دفاع صورت گرفته که به علت طبقه بندی نتوانستیم موارد را برای این جلسه آماده کنیم ولی این دستاوردها مستقلاً قبل از دهه فجر به اطلاع همگانی خواهد رسید.

عامری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه برنامه های شما در مورد رویکرد جدید دولت در مورد روابط بین المللی آن چیست گفت: جمهوری اسلامی از ارتباطات عادلانه و سالم استقبال کرده ولی در عین حال برای تبیین رویکردهای بین المللی نشست بصیرتی در مجموعه نیروهای مسلح به خصوص سازمان بسیج اجرا خواهد شد که این امر در جهت ایجاد افق مفهومی مشترک بین نخبگان و نیروهای مسلح انجام می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از گذشت 35 سال ای پیروزی انقلاب همچنان تهدیدهای نظامی علیه کشور وجود دارد و شما چه صحبتی در این زمینه دارید گفت: به این موضوع متنوع پاسخ داده شده است. ما از اقتدار و توانمندی هایی برخورداریم که برای هیچکس پوشیده نیست. البته این توانمندی ها برای دفاع از کشور است اما آمادگی دفاعی که ایران دارد باعث شده هیچ قدرت خارجی تفکر حمله به ایران را نمی تواند داشته باشد.

سردار عامری افزود: البته فارغ از اینها در برخی موارد کشور ما توانمندی هایی را دارد که از برخی از آنها دشمن هیچ تصوری ندارد لذا همین مساله به ما امکان می دهد که با اقتدار صحبت کنیم و توانمندی دفاعی و نظامی کشور یکی از پشتوانه های بزرگ اقتدار ملی است.