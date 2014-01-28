به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صارمی معاون پشتیبانی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: پس از پیگیری های ستاد و طی مکاتبات به عمل آمده با سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج و زیارت، تخفیف 25 هزار تومانی هواپیمایی ایران ایر به زائرین عمره گزار که در اسفندماه سال 90 و فروردین سال 91 عازم سرزمین وحی شده اند، اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: به دلیل مراحل طولانی مذاکرات، اخذ تخفیف در حین اعزام اجرا نشد و با پیگیری های به عمل آمده این وجه را از سازمان هواپیمایی کشوری مطالبه و در صددیم به زائرین برگردانیم.

صارمی گفت: از هفته جاری به صورت رسمی نامه های اطلاع رسانی تخفیف هواپیمایی به آدرس هایی که زائرین در سایت اعلام کرده بودند، ارسال شده است و از زائرین سال 91-90 که با هواپیمایی ایران ایر به سرزمین وحی مشرف شده اند، درخواست می شود به سایت لبیک مراجعه و از لینک سامانه استرداد تخفیف 91-90 موارد خواسته شده را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: لینک مربوط به تخفیف هواپیمایی در سایت لبیک دارای دو گزینه است. چنانچه زائرین مایل باشند می توانند وجه تخفیف را برای انجام عملیات فرهنگی ستاد اختصاص دهند و اگر مایل به دریافت وجه می باشند باید شماره حساب عمره که در بانک ملت افتتاح کرده بودند را در سایت اعلام کنند تا پس از بررسی های لازم، وجوه به حسابشان واریز شود.

لازم به ذکر است کسانی که با هواپیمایی ماهان پرواز کرده اند، شامل این تخفیف نمی شوند.