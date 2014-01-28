فعالیت 1700 شرکت تجاری در منطقه ی آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر، علیار راستگو ظهر سه شنبه در حاشیه ی بازدید از واحدهای تجاری منطقه ازاد ارس در جمع خبرنگاران گفت: تعداد شرکت ها بسیار زیاد است و برای همین ضرورت دارد شرکت ها به صورت رسمی ثبت شوند تا با توجه به توسعه فعالیت های تجاری در آینده مشکلی نداشته باشند، گفت: با رایزنی هایی که با اداره ثبت علائم تجاری کشور انجام شده، اشخاص حقوقی مستقر در منطقه می توانند نسبت به ثبت علائم تجاری در اداره ثبت شرکتها اقدام کنند.

وی با بیان اینکه ثبت علائم تجاری گامی در راستای حفاظت از حقوق مادی و معنوی شرکت ها است، افزود: ثبت قانونی راهی مناسب و معقول برای تجارت بین المللی در فضای کسب و کار رقابتی و منصفانه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه علاقمندان به ثبت علائم تجاری ابتدا با مراجعه به اداره ثبت شرکت های سازمان نسبت به اخذ معرفی نامه اقدام می کنند، گفت: جهت بررسی مدارک و ثبت نهایی علائم لازم است معرفی نامه اخذ شده همراه با سایر مدارک ضروری ضمیمه پرونده شود تا در اسرع وقت نسبت به ثبت علائم اقدام شود.