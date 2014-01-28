عزم جدی پلیس برای برخورد با قاچاقچیان/ کشف چند محموله مواد مخدر در شرق استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا غیاثوند صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به عزم پلیس در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر اظهار داشت: عزم پلیس برای استمرار مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر جدی است و از تجهیزات روز نیز برای مبارزه با سوداگران مرگ بهره می گیرد.



سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: اعتياد به مواد مخدر بخش قابل توجهي از منابع انساني، سرمايه هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را از بين مي برد و جرائم متاثر از اعتياد از قبيل طلاق، خودكشی، سرقت، فروپاشي خانواده ها، ضرر و زيان مالي به جامعه تنها بخشي از پيامدهاي اين پديده شوم است.



وی ادامه داد: پیشگیری اجتماعی را اثرگذارترین ، پایدارترین و ماندگارترین شیوه مبارزه با مواد مخدر دانست و گفت: پیشگیری قضایی و انتظامی به تنهایی در جامعه پیش نمی رود و باید فرهنگ مشارکت در مبارزه با مواد مخدر را در جامعه گسترش دهیم.



سرهنگ غیاثوند اضافه کرد: پلیس رویکرد اجتماعی را یک اقدام پیشگیرانه می داند که به دنبال حذف و خنثی کردن عواملی است که در تدوین جرم موثر است و این رویکردی است که پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران آن را دنبال خواهد کرد.



وی گفت: هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای مقابله با این پدیده شوم اقدامات زیادی صورت گرفته و دراین راه ده ها نفر شهید شدند اما از بین بردن آن نیاز به عزم جدی تمامی اقشار مختلف جامعه است.



این مسئول انتظامی اظهار داشت: در حال حاضر هزینه قاچاق مواد مخدر در کشور بالا رفته که این مهم از جمله سیاست های پلیس مبارزه با مواد مخدر بود که با همکاری نهادها و دستگاه ها تحقق یافته و این امر را می توان عاملی موثر در کاهش روند رشد ترویج مواد مخدر در کشور دانست



کشف 18 کیلوگرم تریاک در عملیات نیروی انتظامی شرق استان تهران



این مسئول عنوان کرد: در چند روز گذشته با تلاش مأموران مبارزه با مواد مخدر در عملیاتی غافلگیرانه بیش از 18 کیلوگرم تریاک که به طور ماهرانه ای در 4 بطری پلاستیکی جاسازی شده بود از قاچاقچیان مواد مخدر کشف و ضبط شد.



وی بیان داشت: این بطری های پلاستیکی در داخل یک خودرو جاسازی شده بود که از مبدأ شیراز به ورامین انتقال پیدا کرده اما با تیزبینی مأموران پلیس، این تلاش قاچاقچیان ناکام ماند.



غیاثوند یادآور شد: در این عملیات سه نفر دستگیر و پس از طی مراحل قانونی، تحویل مقام های قضایی شدند و از این افراد سه دستگاه تلفن همراه نیز کشف و ضبط گردید و طی آخرین اخبار پرونده این افراد در دستگاه قضایی در حال رسیدگی می باشد.



کشف 70 کیلو گرم حشیش توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر شرق استان تهران



سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: در عملیات دیگری مأموران نیروی انتظامی شرق استان تهران در راستای برخورد با عناصر اصلی قاچاق، با بازرسی از منزل یکی از قاچاقچیان میزان 70 کیلوگرم حشیش را کشف کردند.



وی ادامه داد: در این بازرسی علاوه بر کشف مقادیر زیادی حشیش، یک دستگاه پژو 206 و یک دستگاه تلفن همراه نیز ضبط و توقیف شد و پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که این محموله از استان های جنوبی کشور به سوی ورامین ارسال شده است.



غیاثوند اضافه کرد: دو نفر از متهمین این پرونده به دستگاه قضایی تحویل داده شدند و پرونده ای نیز برای متهمان در مراجع قضایی شهرستان ورامین تشکیل گردیده است.



گفتنی است دستگاه ها توانسته اند میزان کشفیات را بالا ببرند و از طرف دیگر سطح آگاهی مردم نیز افزایش پیدا کرده، به همین خاطر طی هشت ماه گذشته 26 کارگاه مواد مخدر و 30 باند در شرق استان تهران متلاشی شده اند.