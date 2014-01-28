برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی در کرمانشاه

حجت محمودی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:این مراسم به مناسبت دهه مبارک فجر توسط دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری کانون های فرهنگی هنری مساجد و موسسات قرآنی استان روز چهارشنبه نهم بهمن ماه سالجاری برگزار می شود.
محمودی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از مکتب اسلام و قرآن است و برگزاری محافل قرآنی راهی در جهت تشویق و ترغیب جوانان به خواندن قرآن کریم و بهرهگیری از دستورات آن خواهد بود.
محمودی تصریح کرد: در این محفل معنوی علاوه بر تلاوت قاریان برجسته بین المللی و کشوری از تلاوت قاریان برتر استان و گروه تواشیح معراج بهره خواهیم برد.
وی افزود: توجه به فعالیتهای قرآنی به عنوان یک کار بزرگ فرهنگی در جامعه اثرگذار است و دفتر قرآن وعترت استان در این زمینه تمام تلاش خود را کرده و خواهد کرد.
کارشناس دفتر قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری این همایش در سالن فرهنگی هنری انتظار خبر داد.
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