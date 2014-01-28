اصل 44 قانون اساسی تقویت شود/ فرآیند خدمات رسانی به مردم رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز نعمتی صبح سه شنبه در مراسم راه اندازی دفاتر مجمع خیرین سلامت استان همدان در شهرستانهای کبودرآهنگ و اسدآباد، با تقدیر مدیر عامل و دست اندکاران مجمع خیرین سلامت استان همدان اظهار داشت: بسیاری از مشکلات به دست سازمانهای غیر دولتی و ان جی او های مردم نهاد ساماندهی می شوند که باید همه آنها بدون تبعیض مورد حمایت قرار گیرند.

وی گفت: مسئولان در کنار خیرین مسجد ساز، مدرسه ساز و خیرین سلامت خواهند بود و مردم نیز با مشارکت خود بزرگترین حامی سازمانهای مردم نهاد خواهند بود.

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان همدان نیز با بیان اینکه این مجمع در تمامی شهرستانهای استان همدان دارای شعبه نمایندگی است، اظهار داشت: هفته گذشته با حضور مسئولان محلی، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان، دفاتر نمایندگی مجمع در شهرستانهای کبودرآهنگ و اسدآباد راه اندازی شد.

محمد صادق صبا با اشاره به اینکه سلامتی مقوله ای حیاتی برای بشر امروزی است، افزود: حفظ سلامتی از مقوله امنیت یک گام جلوتر است و هیچ توفیقی بالاتر از صیانت و اهمیت به سلامتی نیست.

وی گفت: اگر چه شاهد بسیاری از اقدامات، خدمات و پیگیریهای صورت گرفته در حوزه درمان و بهداشت بوده و هستیم اما علیرغم همه دغدغه و تلاش فراوان مسئولین و نهادهای حمایتی، فرایند خدمات رسانی به مردم و مراجعان و بیماران رضایت بخش نیست.

فرماندار شهرستان اسدآباد نیز گفت: اطلاع رسانی با هدف فرهنگ سازی در حوزه سلامت و بهداشت یکی از مهمترین روشهای ارتقای سلامت در جامعه است که امیدواریم با کمک خیرین نیک اندیش بتوانیم بخشی از مشکلات موضوع سلامت را برطرف کنیم.

حمزه عبدکوند ابراز امیدواری کرد شهرستان اسدآباد نیز همچون سایر شهرستانهای استان با همت و یاری نیکوکاران استان و تشکیل دفاتر نمایندگی در راستای رسالت خطیر بهداشت و درمان از اهداء تجهیزات، زمین، وجه نقد بهره مند شود.