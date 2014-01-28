اعضای شورای شهر گرگان به وعده خود در انتخابات 24 خرداد پایبند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه دوشنبه در پنجاه و دومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با تلاش و همکاری بستر های توسعه شهر را فعال کرده و نارسایی های موجود را برطرف خواهند کرد .

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان داشت: اراده خدمت در اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان جهت خدمت رسانی درست به شهروندان وجود دارد که با به کار گرفتن علم تجربه در کنار یکدیگر شرایط مساعدتری نیز در توسعه شهر فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به حضور علیرضا پزشکپور بعنوان عضو جدید در شورای شهر افزود: علیرضا پزشکپور از افراد زحمت کش، توانمند و صاحب تجربه در دوره های قبلی شورا اسلامی شهر گرگان بوده که امروز به عنوان عضو جدید شورا مشغول به کار می شود.

گرزین ادامه داد: پزشکپور در دوره دوم و بخش از دوره سوم شورای اسلامی شهر گرگان در سالهای گذشته نیز به شهر گرگان خدمت رسانی کرده است، ورود ایشان به دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان، به یقیین کمک بسیاری برای توسعه شهری خواهد بود تا به عنوان عضوی موثر در شورا با همکاری دیگر اعضا، شاهد تحولی بنیادی جهت ایجاد شهری در شان شهروندان گرگانی باشیم.

گرزین ضمن ابراز خرسندی از حضور عبدالرضا چراغعلی درسمت مدیر کل شهری و شورای استانداری گلستان، اذعان داشت: ایشان در این سمت به عنوان یک پشتوانه در رابطه با توسعه شهرگرگان در ابعاد مختلف برای شهروندان محسوب می شود.

در ادامه مراسم معاون فرماندار گرگان گفت: علیرضا پزشکپور از افراد با سابقه، خدوم و با انگیزه است که حضورش در دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان بسیار مفید واقع خواهد شد.

سلیمان توشنی افزود: این تغییر و تحولات سبب گسترش رفاه شهروندان و توسعه برنامه های آینده شهر گرگان باشد و امیدواریم که خدمات ارزشمندی اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان برای این شهر به یادگار بگذارند.

وی ادامه داد: شهر گرگان دارای قابلیت ها و پتانسیل های بسیار زیاد و برجسته ای می باشد که از مواهب طبیعی بهره من است از این رو بستر اولیه برای توسعه اقتصادی در این شهر مهیا می باشد.

وی خاطر نشان کرد: انتصاب عبدالرضا چراغعلی به عنوان مدیر کل شهری و شورای استان در آینده بسیار مطلوب حال شهروندان خواهد بود و امیدواریم با انگیزه بالا اعضای دوره چهارم شورای اسلامی شهر گرگان سبب یک حرکت واحد و یک اقدام بسیار مناسب برای آینده شهر باشد.