شبکه های ماهواره ای ابزار دست دشمنان انقلاب است/ دشمن برای انحراف جوانان برنامه وسیعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیت الله سید مرتضی محمودی در جمع حلقه های صالحین با اشاره به حوادث روز قیامت اظهار داشت: بر اساس آیات و روایات انسان باید 50 گردنه را طی کند و برخی هم اعتقاد دارند که هر گردنه هزار سال به طول خواهد انجامید.



امام جمعه ورامین افزود: در برخی از عقبه ها در روز قیامت، زبان انسان لال می شود و اعضای بدن شروع به حرف زدن می کنند و بر اعمال انسان شهادت خواهند داد به طوری که خداوند در سوره یاسین می فرماید که در قیامت بر زبان انسان مهر زده خواهد شد و دستان و پاهای فرد شهادت می دهند.



محمودی گفت: خداوند در آیه 48 سوره انبیا می فرماید که اعمال انسان در ترازوی عدل سنجیده می شود و به هیچکس ستم نخواهد شد و از جزای اعمال خوبان کاسته نمی شود، بلکه خداوند لطف بیشتری خواهد داشت و از طرف دیگر به عذاب گناهکاران نیز افزوده نمی شود.



رییس شورای قرهنگ عمومی ورامین یادآور شد: خداوند به انسانها اعلام داشته است که اگر اعمالشان به اندازه بذری کوچک باشد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و باید انسان متوجه باشد که خداوند هیچگاه از حق الناس نخواهد گذشت و در روز جزا تمامی اعمال افراد را مورد محاسبه قرار خواهد داد



وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در قرآن کریم و روایات و احادیث بر آن تأکید فراوان شده، موضوع تفکر است و دین مبین اسلام به بشر تأکید می کند که از قوه تفکر خود استفاده کرده و درباره خلقت عالم، فلسفه آفرینش عالم و خلق انسان فکر کند.



محمودی اضافه کرد: فلسفه تفکر کردن آن است که انسان آنچه را که سعادت وی در آن است دنبال کرده و بر اساس شناخت صحیح و درست نجات پیدا کند و اگر مشاهده می کنیم که جامعه بشریت در مسیر باطل قرار می گیرد، به علت آن است که درباره فلسفه آفرینش تفکر نکرده و قوه فکریه خود را در مسیر صحیح به کار نمی گیرد.



نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به تلاش دشمن برای انحراف در اعتقادات نسل جوان اظهار داشت: نظام اسلامی اکنون در شرایط و زمان حساسی قرار گرفته است و دشمنان نظام اسلامی برای انحراف نسل جوان از طرق مختلف وارد عمل شده اند.



وی عنوان کرد: امروز شبکه های ماهواره ای و ابزارهای نوین ارتباطی، به عنوان ابزارهای دشمن برای حمله به تفکر اسلامی جوانان این سرزمین تبدیل شده است و در مقابل جنگ نرم و تحرکات استکبار، باید همه ما نیز با تکیه بر فرهنگ اسلام و مبانی قرآن کریم با این تهاجمات مقابله کنیم.



امام جمعه ورامین سپس به پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 نیز اشاره کردو بیان داشت: حقیقتا این انقلاب یکی از مواهب الهی خداوند است و پروردگار بر ما منت نهاد و این انقلاب را به ملت ایران ارزانی کرد.



محمودی تأکید کرد: شاید خیلی ها باور نمی کردند که با پشتیبانی که رژیم پهلوی داشت بتوان شاه مستکبر ایران را سرنگون کرد اما ملت ایران با توکل بر خدا و تکیه بر رهنمودهای امام راحل توانست یکی از معجزات قرن را رقم بزند و حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دهد.



وی متذکر شد: تلاش دشمن برای براندازی نظام است و تاریخ انقلاب اسلامی گویای تمامی این نقشه ها و طرح هاست و استکبار جهانی و در رأس آن مریکا در صدد هستند تا نظام اسلامی را سرنگون کرده و نظامی منطبق با خواست خود به وجود آورند.



محمودی گفت: تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در این کشور حکومت در دست دشمنان اسلام بود که در راستای منافع قدرتهای سلطه گر حرکت می کردند و هیچگاه حکومت اسلامی به معنای حقیقی تشکیل نشد ولی امروز عزت و عظمت ایران اسلامی مرهون تلاش ها و مجاهدت های ملت ایران است که هیچگاه در برابر زورگویی استکبار جهانی تسلیم نشد و همواره از ارزشهای اسلامی دفاع کرد.



این مسئول افزود: انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک شجره طیبه دارای دشمنان زیادی است که 8سال جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی و ترور دانشمندان این مرز و بوم نشان دهنده این دشمنی است اما به برکت اهل بیت تاکنون هیچکدام از نقشه های استکبار علیه ملت ایران موفق نبوده است.