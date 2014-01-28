گره زدن تمام مسایل کشور به موضوع مذاکرات خطرناک است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات در تذکر شفاهی گفت: خطاب به مسئولان آمریکایی یادآور می شوم که از پس از جنگ جهانی دوم که دو دهه بعد از آن خود را حاکم مطلق جهان می دانستید و هنوز می خواهید بر همان اساس زورگویی و زیاده خواهی های خود را یک طرفه اعمال کنید به طور مثال در مساله مذاکرات ایران و 1+5 که مانند منافقین عمل می کنید و سلاح های اتمی خود و رژیم اشغالگر قدس و کشورهای دیگر که دارای کلاهک اتمی هستید را از بین نمی برید.

وی افزود: اما از فعالیت هسته ای ایران که بازرسان آژانس ده ها بار از آن گزارش تهیه کردند و اعلام کردند که هیچ موردی خلاف قانون ان پی تی نبوده است و با این که توافقنامه ژنو در حال اجرایی است آقای کری می گوید گزینه نظامی علیه ایران روی میز است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: دیگر آن زمان زورگویی و زیاده خواهی گذشته است، ملت ها آگاه شده اند و به خصوص ملت عزیز ایران زیر بار فشار شما نمی رود و این حرف های بی ارزش به درد خودتان می خورد.

کوثری با بیان این که ملت ما را نترسانید افزود: ملتی که شهادت دارد زیر بار حرف های بی منطق شما نمی رود. اگر دست از پا خطا کنید کاری خواهیم کرد که از کرده خود پشیمان شوید.

این نماینده مجلس خطاب به دولت جمهوری اسلامی ایران گفت: خطاب به دولت محترم می گویم که نباید تمام مسایل کشور را به موضوع مذاکرات هسته ای گره بزنیم که این موضوع بسیار خطرناک است.