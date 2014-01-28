انتصاب سرپرست معاونت برنامه ريزي و مشاور استاندار آذربايجان غربي

به گزارش خبرگزاري مهر،‌ قربانعلي سعادت استاندار آذربايجان غربي طي حكمي تقي كهوريان را به سمت سرپرست معاونت برنامه ريزي استانداري آذربايجان غربي منصوب كرد.

تقی کهوریان پیش از این مدیر کل امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی بود.

همچنين با حكم سعادت، غلامرضا ديزج نژاد معاون امور برنامه ريزي استاندار آذربايجان غربي به سمت مشاور اقتصادي و امور مالياتي استاندار آذربايجان غربي منصوب شد.

غلامرضا دیزج نژاد پیش از این در سمت معاونت امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی فعال بود.

انتصاب هادي بهادري به سمت رياست شوراي سازمانهاي اتوبوسراني و تاكسيراني اروميه

استاندار آذربايجان غربي همچنين طي احكامي جداگانه هادي بهادري را به سمت رياست شوراي سازمانهاي اتوبوسراني و تاكسيراني اروميه منصوب كرد.

در حكم انتصاب هادي بهادري به سمت رياست شوراي سازمان اتوبوسراني و تاکسیرانی آمده در اجراي بند يك ماده 9 اساسنامه اتوبوسراني شهرداري اروميه از تاريخ ابلاغ اين حكم جنابعالي به سمت رئيس شوراي سازمان اتوبوسراني اروميه و حومه و تاکسیرانی و نماينده استاندار جهت هماهنگي كليه امور سازمانهاي اتوبوسراني ساير شهرهاي استان منصوب و معرفي مي شويد .