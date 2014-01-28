نمایندگان مازندران استیضاح وزیر صنعت را کلید زدند/ انتقاد از واردات بی رویه برنج

قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل جلسه مجمع نمایندگان استان گفت: در این جلسه آخرین وضعیت مسائل بودجه ای استان و بودجه سال 93 استان را مورد بررسی قرار داد.



وی اظهار داشت: در این جلسه اعضای مجمع ضمن انتقاد شدید از واردات بی رویه محصولات کشاورزی خصوصاً برنج، نگرانی خود را از تضعیف دسترنج محصولات کشاورزی ابراز داشتند.

به گفته احمدی، بر همین اساس طرح استیضاح مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با اکثریت آراء به تصویب مجمع رسید و به زودی تحویل هیئت رئیسه خواهد شد.



دبیر مجمع نمایندگان مازندران گفت: اظهار نظرهای غیرکارشناسانه مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنج داخلی به ویژه مازندران موضوعی نگران کننده تلقی شد.

مازندران 12 نماینده در مجلس دارد و از نظر تولید برنج نیز 42 درصد تولیدات کشور را تامین می کند.

