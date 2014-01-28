به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سلیمانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن کتفرانس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با وجود گذشت 15 قرن از نزول قرآن کریم انسان‌ها همچنان برای سعادت نیاز به این کتاب آسمانی دارند و راهی جز تمسک به قرآن برای بشریت وجود ندارد و در این راستا با اشاعه فرهنگ و مبانی قرآنی در جامعه بسیاری از مسائل و مشکلات مرتفع می‌شود.

وی، تعمیق باورهای دینی و ترویج علوم قرآنی، دسترسی آسان به آخرین تولیدات نرم افزاری و کتب قرآنی را از مهمترین اهداف برگزاری یازدهمین نمایشگاه قرآنی در استان عنوان کرد.

ارائه 5000 عنوان کتاب قرآنی/ حضور 37 ناشر استانی و ملی

مدیر اجرایی نمایشگاه بزرگ قرآنی استان قزوین افزود: در یازدهمین نمایشگاه قرآن کریم 30 ناشر از استانهای قم و تهران و هفت ناشر نیز از استان قزوین حضور خواهند داشت تا آخرین آثار خود در حوزه قرآنی را ارائه کنند.

سلیمانی با بیان اینکه در این نمایشگاه پنج هزار عنوان کتاب عرضه خواهد شد افزود: در این نمایشگاه کتب و علوم قرآنی و نرم افزارهای تخصصی با 30 درصد تخفیف به بازدیدکنندگان ارائه خواهد شد.

این مسئول یادآورشد: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه‌ کتاب‌های قرآنی، مذهبی، نرم‌افزارها و سایر محصولات قرآنی نیز در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

سلیمانی بیان کرد: گام برداشتن در مسیر قرآنی وظیفه ای دینی و همگانی است و همه کسانی که در ترویج و نشر علوم قرآنی تلاش می کنند از اجر معنوی برخوردار خواهند شد که خوشبختانه همراهی ارگانهای ذیربط و تشکل های مردمی در مراسم قرآنی قابل توجه است.

مدیر نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین با اشاره به برنامه‌های پیش ‌بینی شده در این نمایشگاه گفت: عمده محتوای این نمایشگاه، عرضه محصولات فرهنگی، نرم افزاری، تولیدات تخصصی و قلم نوری قرآن، انتشارات مکتوب و فعالیت‌های جانبی نظیر برگزاری محافل انس با قرآن کریم، کارگاه آموزشی قرآن، کتابت جزء 21 قرآن کریم، تکریم از خادمان قرآن، مشاوره خانواده، فعالیت قرآنی کودکان و نشست مهدویت است که امیدواریم با همکاری سایر موسسات بخوبی اجرا شود.

سلیمانی اظهارداشت: در سالهای گذشته جزء 22 قرآن کتابت شد و امسال کتابت جزء 21 در یک روز از ایام نمایشگاه به صورت زنده توسط خوشنویسان انجام خواهد شد.

مسئول انجمن عترت و قرآن استان قزوین یادآور شد: یازدهمین نمایشگاه بزرگ قرآن استان از 10 تا 16 بهمن ماه امسال همزمان با دهه مبارک فجر در قزوین برگزار خواهد شد.

وی در پایان یادآورشد: علاقمندان می توانند در مدت زمان برگزاری نمایشگاه همه روزه از ساعت 15 تا 21 با مراجعه به محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی استان از این نمایشگاه بازدید کنند.