اصولگرایان و اصلاح طلبان انسجام خود را در مساله هسته ای حفظ کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در ابتدای تذکر شفاهی خود به نمایندگی از مردم آذربایجان غربی از مقام معظم رهبری به خاطر انتخاب حجت الاسلام قریشی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه این استان تقدیر و تشکر کرد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی آنچه در کشور شاهد هستیم اتفاق نظر همه دلسوزان انقلاب تحت لوای فرامین رهبری در خصوص موضوع هسته ای است، گفت: این یک دلی و همگامی و با هم بودن برای پیشبرد اقدام بزرگی چون مساله هسته ای ضروری است، طبیعی است در مقابل دشمنی که آمده تا هویت تکنولوژیک ما را از بین ببرد این ایستادگی ضروری است و انسجام درونی پیام مهمی به دنبال دارد.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: امیدوارم همه کسانی که در حوزه انقلاب هستند اعم از اصلاح طلبان و اصولگرایان که بر این مبنا شریک و هم نظر هستند در موضوع هسته ای همچنان هم نظر و منسجم بمانند.

وی همچنین با اشاره به معضل دریاچه ارومیه گفت: 5 ماه است که از روی کار آمدن دولت آقای روحانی گذشته است، سخن امروز من واگویه درد بزرگی است؛ یک نعمت بزرگ الهی این روزها در حال جان کندن است و متاسفانه بزرگترین تالاب داخلی کشور شرایط جانفرسایی را طی می کند و نسبت به آنچه بر عهده دولت است سپاسگزاریم و این سپاسگزاری به خاطر طرح مساله در اولین جلسه هیات دولت و سپردن مسئولیت به آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به عنوان مسئول پیگیری این پرونده است.

چانگیرزاده ادامه داد: متاسفانه وزارت نیرو در این زمینه هیچ کاری تاکنون نکرده و دریاچه ارومیه شرایط سخت خود را مجدداً تکرار می کند، اگر دیر بجنبیم فردا برای دریاچه ارومیه کاری نمی توانیم بکنیم؛ حداقل موجودی خود را باید نگهداری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد طرح های فرضی برای تثبیت منافع عده ای خاص در جاهای دیگر نمی توان برای دریاچه ارومیه کاری کرد.