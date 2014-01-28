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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۳۰

حجت‌الاسلام لطفیان:

آشنایی پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر مقدمه رسیدن به وحدت اسلامی است

آشنایی پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر مقدمه رسیدن به وحدت اسلامی است

بیرجند – خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز وحدت مهمترین مسئله جهان اسلام است، گفت: در جامعه کنونی آشنایی پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر مقدمه رسیدن به وحدت اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر سه‌شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی ویژه روحانیون خراسان جنوبی اظهارکرد: مکتب اهل‌بیت(ع) بر اساس حقیقت پایه ریزی شده است و قله‌های عظیم توحید را فتح نموده است.

وی با اشاره به جریانات تکفیری در جامعه اسلامی بیان کرد: جامعه اسلامی متاسفانه با پدیده زشت جریانات تکفیری مواجه شده است و با نام اسلام علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند و نتیجه آن بد نامی برای امت اسلامی خواهد بود.

 مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: شمشیری که باید در برابر دشمنان اسلام کشیده می‌شد در جامعه اسلامی بر علیه دنیای اسلام کشیده شده است و عده ای ساده لوح از پرچم اسلام خارج شدند وبه سوی تکفیری‌ها روی آورده اند.

وی در ادامه بیان داشت: این گروه‌ها هیچ مناسبتی به اسلام ندارند و این نادانی ها بنام اسلام ثبت می شود واین جنایات و خیاناتی که به اسلام ومسلمین می کنند فراموش نشدنی خواهد بود و می باسیت جهان اسلام علیه آنان موضع گیری کند.

وی با اشاره به آشنایی مردم و فرق‌ها با تکفیری‌ها بیان کرد: از این رو مسلمانان با اندیشه های ناب اسلامی و مذاهب اسلامی خودشان نباید اجازه دهند وحدت امت اسلامی به شکست برسد و باید همه هوشییار و آگاه باشند.

حجت الاسلام لطفیان افزود: پرهیز از برخی نامناسب ها که وحدت را بر هم می زند بر اثر نا آگاهی از معارف سایر مذاهب است که نیاز دارد همه آحاد و به ویژه نخبگان، روحانیون و معلمین و تریبون داران با آن آشنا شوند.

وی با بیان اینکه تعصب زائیده جهل انسان است و علم تعصب را از بین می برد، تصریح کرد: عقلانیت جایگزین جهل و نادانی و تعصب می شود واگراین برنامه ها کمک به تعصب زدائی کند و به شناخت برسد مهمترین مسئله بیان می شود.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به جایگاه روحانیون و آگاه سازی جامعه از جریانات انحرافی گفت: لباس روحانیت تبیین کننده دین است و روحانی وظیفه حراست از مرزهای اسلامی را برعهده دارد که نیاز است بیشتر از گذشته دقت شود.

وی عنوان کرد: در جامعه کنونی می‌بایست به سیره اهل‌بیت(ع) توجه شود و پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر زمینه وحدت عملی جهان اسلام را فراهم سازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز وحدت مهمترین مسئله جهان اسلام است، بیان داشت: اگر وحدت در میان تمامی مذاهب اسلامی حفظ شود دیگر شاهد این جنایات نخواهیم بود.

کد مطلب 2223388

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