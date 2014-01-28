آشنایی پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر مقدمه رسیدن به وحدت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان پیش از ظهر سه‌شنبه در کارگاه آموزشی آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی ویژه روحانیون خراسان جنوبی اظهارکرد: مکتب اهل‌بیت(ع) بر اساس حقیقت پایه ریزی شده است و قله‌های عظیم توحید را فتح نموده است.

وی با اشاره به جریانات تکفیری در جامعه اسلامی بیان کرد: جامعه اسلامی متاسفانه با پدیده زشت جریانات تکفیری مواجه شده است و با نام اسلام علیه حکومت اسلامی قیام کرده اند و نتیجه آن بد نامی برای امت اسلامی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: شمشیری که باید در برابر دشمنان اسلام کشیده می‌شد در جامعه اسلامی بر علیه دنیای اسلام کشیده شده است و عده ای ساده لوح از پرچم اسلام خارج شدند وبه سوی تکفیری‌ها روی آورده اند.

وی در ادامه بیان داشت: این گروه‌ها هیچ مناسبتی به اسلام ندارند و این نادانی ها بنام اسلام ثبت می شود واین جنایات و خیاناتی که به اسلام ومسلمین می کنند فراموش نشدنی خواهد بود و می باسیت جهان اسلام علیه آنان موضع گیری کند.

وی با اشاره به آشنایی مردم و فرق‌ها با تکفیری‌ها بیان کرد: از این رو مسلمانان با اندیشه های ناب اسلامی و مذاهب اسلامی خودشان نباید اجازه دهند وحدت امت اسلامی به شکست برسد و باید همه هوشییار و آگاه باشند.

حجت الاسلام لطفیان افزود: پرهیز از برخی نامناسب ها که وحدت را بر هم می زند بر اثر نا آگاهی از معارف سایر مذاهب است که نیاز دارد همه آحاد و به ویژه نخبگان، روحانیون و معلمین و تریبون داران با آن آشنا شوند.

وی با بیان اینکه تعصب زائیده جهل انسان است و علم تعصب را از بین می برد، تصریح کرد: عقلانیت جایگزین جهل و نادانی و تعصب می شود واگراین برنامه ها کمک به تعصب زدائی کند و به شناخت برسد مهمترین مسئله بیان می شود.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به جایگاه روحانیون و آگاه سازی جامعه از جریانات انحرافی گفت: لباس روحانیت تبیین کننده دین است و روحانی وظیفه حراست از مرزهای اسلامی را برعهده دارد که نیاز است بیشتر از گذشته دقت شود.

وی عنوان کرد: در جامعه کنونی می‌بایست به سیره اهل‌بیت(ع) توجه شود و پیروان مذاهب اسلامی با یکدیگر زمینه وحدت عملی جهان اسلام را فراهم سازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه امروز وحدت مهمترین مسئله جهان اسلام است، بیان داشت: اگر وحدت در میان تمامی مذاهب اسلامی حفظ شود دیگر شاهد این جنایات نخواهیم بود.