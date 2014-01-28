199 دفتر ازدواج و طلاق در مازندران فعال است

ولی عبدی کمیشانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حوزه اسناد، دفاتر ازدواج و طلاق زیر نظر این اداره کل است که در سطح استان 154 دفتر رسمی ازدواج و 45 دفتر رسمی طلاق داریم.

وی با اشاره به نبود دفتر طلاق در برخی شهرستانهای مازندران گفت: برای راه اندازی دفتر طلاق، سردفتر باید سابقه پنج سال سردفتری ازدواج را داشته باشد و باید شرایطی احراز شود تا اقدام به تشکیل این دفتر شود.

وی گفت: اکنون برای ثبت طلاق در شهرستانهای فاقد دفتر، به شهرستانهای مجاور دارای دفتر طلاق مراجعه می شود.

مدیرکل ثبت و اسناد مازندران گفت: بخش املاک را از مهمترین حوزه های این اداره کل برشمرد و گفت: در 9 ماه سالجاری بیش از 104 هزار سند مالکیت صادر شده است.

عبدی کمیشانی یادآورشد: یکی از کارهای خوبی که در این حوزه صورت گرفت، تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و صدور سند بصورت مکانیزه است.

وی به ثبت آنی اشاره و اضافه کرد: سازمان ثبت سامانه ای را تعریف کرده تا معملات بصورت آنی انجام شود و جزو تکالیف بود که تا پایان برنامه پنجم، ثبت آنی راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: در این راستا، سامانه ثبت آنی راه اندازی شد و معلامات و استعلامات در 340 دفتر اسناد رسمی استان بصورت آنی و الکترونیکی انجام می شود.

مدیرکل ثبت اسناد مازندران عنوان کرد: به محض اینه معاملات انجام شود، در بانک اطلاعات املاک ثبت می شود و جلوی خیلی از کلاهبرداریها و سوء استفاده ها رفته شد.

عبدی کمیشانی افزود: در 9 ماه سالجاری 130 هزار و 480 استعلام را ادارات ثبت به دفاتر اسناد رسمی پاسخ دادند.