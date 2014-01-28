به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب مقدم قبل از ظهر سه شنبه در دیدار با آیت الله العظمی علوی گرگانی بیان کرد: استان آذربایجان غربی استانی حساس از لحاظ موقعیت جغرافیایی، هم مرز بودن با چند کشور و ترکیب جمعیتی است و در نتیجه بسیار آسیب پذیر است.

وی گفت: در این برهه حساس تنها راه تقویت معارف اهل بیت(ع) و مرزبانی از اعتقادات تشیع تقویت حوزه‌های علمیه می‌باشد.

معاون واحدهای آموزشی حوزه‌های علمیه آذربایجان غربی بیان کرد: خوشبختانه چهار سال از تاسیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در آذربایجان غربی می‌گذرد و از آن زمان تاکنون تعداد اساتید از 35 نفر به 100 نفر رسیده است.

فعالیت 8 حوزه علمیه در آذربایجان غربی

وی گفت: اکنون 8 حوزه علمیه در این استان فعال است و هزار طلبه در حوزه‌های علمیه مشغول به تحصیل هستند.

حجت الاسلام مقدم بیان کرد: اکنون 100 مبلغ طرح هجرت در روستاها و مناطق مستقر هستند که متاسفانه نسبت به نیازهای این استان تعداد مبلغین اندک است.

وی گفت: در گذشته جمعیت سنی استان آذربایجان غربی نسبت به جمعیت شیعه این استان بسیار کمتر بود اما امروزه تفاوت چندانی بین تعداد اهل سنت و شیعه از نظر جمعیت وجود ندارد بنابراین باید مراجع توجه ویژه‌ای به این استان داشته باشند.