روزانه 56 نوزاد در استان زنجان بدنیا آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی متوسلین تاکید کرد :در مجموع طی10 ماهه امسال تعداد 17هزار و6 واقعه ولادت در این استان به ثبت رسیده که از این تعداد 8هزار و 660مورد متولدین پسر و 8هزار و 346 مورد مربوط به متولدین دختربوده است.



وی در ادامه افزود : آمارها نشان می دهد 50.93 درصد ولادت ها پسر و 49.07 درصد ولادت ها مربوط به دختران بوده است



مدیر کل ثبت احوال استان زنجان، به تعداد ولادت های ثبت شده به صورت روزانه در 10 ماهه امسال اشاره کردوگفت : در این مدت در هر روز 56 واقعه ودرهر ساعت 2 واقعه رخ داده است .



متوسلین ، تصریح کرد: نسبت جنسی در ولادت 10 ماهه امسال 104 است یعنی در ازای ثبت 100 ولادت دختر حدودا تعداد 104 ولادت پسر ثبت شده است .

همایش بزرگ بانوان در زنجان برگزار می‌شود

در چهاردهمین روز از ایام‌الله مبارک دهه‌فجر، همایش بزرگ بانوان استان زنجان با هدف گرامی‌داشت یادواره اولین راهپیمایی بانوان زنجان در سطح کشور در حسینیه اعظم زنجان برگزار می‌شود.

مسئول امور بانوان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، با اعلام این خبر گفت: همایش بزرگ بانوان زنجانی در راستای اهمیت نقش مهم بانوان استان زنجان در اولین راهپیمایی دوران انقلاب اسلامی در ایران برای اولین‌بار در سطح کشور صورت می‌گیرد.



ثروت اشرفی، با بیان اینکه این همایش بزرگ روز چهاردهم بهمن‌ماه امسال و با حضور همه بانوان استان صورت می‌گیرد، افزود: از عموم بانوان استان زنجان دعوت می‌شود دراین گردهمایی بزرگ هم‌زمان با برگزاری جشن‌های انقلاب اسلامی در ایران و استان زنجان حضور و مشارکت فعالانه داشته باشند.