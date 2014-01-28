به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد وحیدی ظهر سه‌شنبه در جلسه دیدار با سرپرست جدید اداره اوقاف و امور خیریه جغتای، افزود: وقف از جایگاه ویژه‌ای در اسلام برخوردار است و باید موقوفات در شهر و روستاها با کمک شوراها رصد و املاک موقوفه شناسنامه‌دار شود.

وی با بیان اینکه حفظ و صیانت اموال وقفی باید از دفاع سایر ارگان‌ها از املاک خودشان در اولویت باشد، ادامه داد: اجاره بهای کم موقوفات باید به‌روز شود.

وحیدی با بیان اینکه در سال‌های اخیر در سازمان اوقاف تحولات بزرگی رخ داده است، اضافه کرد: اوقاف باید از حالت روزمرگی خارج شود و مدیر اوقاف باید مجدانه پیگیر موقوفات باشد.

وی تصریح کرد: هرجا اموال موقوفه غاصبانه تصرف شود و یا مستاجران موقوفات اجاره بهای موقوفه را پرداخت نکنند و یا در تنظیم قرارداد اجاره تمکین نکنند دادگستری نهایت همکاری و تعامل را در احیای وقف با اداره اوقاف خواهد داشت.

همچنین سرپرست جدید اداره اوقاف و امور خیریه جغتای در این دیدار ضمن تشکر از مجموعه دادگستری در صیانت، احیاء و توسعه وقف و تبریک سی و ششمین فجر پیروزی انقلاب از امام راحل(ره) به‌عنوان زنده کننده و احیا کننده معالم دین و ارزش‌های اسلامی و سنت حسنه وقف تجلیل کرد.

احمد محمدیان گزارشی از سنت نبوی و سیره علوی وقف در اسلام و عملکرد و وظیفه سازمان اوقاف ارائه کرد و گفت: وجود بقاع متبرکه و موقوفات، بسیاری از مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه را مرتفع می‌کند و در کاهش جرم و جنایت تاثیر مستقیم دارد.

وی تصریح کرد: مساجد و بقاع متبرکه امامزادگان، اصلی‌ترین مراکز مبارزه با جنگ نرم دشمنان هستند و اداره اوقاف با برنامه‌های متنوع فرهنگی اعتقادی و مذهبی در این عرصه‌ها پیشگام است.

سرپرست جدید اداره اوقاف و امور خیریه جغتای با تاکید بر اینکه مخاطب مقام معظم رهبری در تبدیل کردن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تمام مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند، افزود: تمام دستگاه‌ها به اندازه توان خود باید در تبدیل کردن بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، مسئولیت و نقش انقلابی و اسلامی خود را ایفا کنند.

محمدیان با بیان اینکه کارکنان اوقاف خدمت به وقف و بقاع متبرکه امامزادگان را مدال افتخاری بر گردن خود می‌دانند، افزود: انشاءالله با همکاری دادگستری در امور مربوط به معافیت موقوفات از هزینه دادرسی، ارجاع پرونده‌های وقفی به شعبه ویژه اوقاف و تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در احیا و ترویج سنت حسنه وقف تلاش کنیم.