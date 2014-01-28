میزان تولیدات علمی ایران در 2013/ سهم 1.4 درصدی از تولیدات علمی جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با اشاره به پیشرفت های علمی و فناوری در کشور و مروری به توسعه علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی علمی در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی گفت: رصد توسعه علمی با استفاده از شاخص ها و معیار های مختلف صورت می گیرد. در حالی که توجه به تعداد ثبت اختراعات، طرح های کاربردی و تجاری سازی شده پروژه های تحقیقاتی حائز اهمیت است، توجه به تولید مقالات علمی نیز که در نشریات معتبر بین المللی چاپ و منتشر می شود حائز اهمیت است.

رئیس ISC اظهار داشت: یکی از ماموریت های اصلی این سازمان کنترل مشخصات و اطلاعات مقاله هایی است که در کشور و خارج از کشور به چاپ می رسد. حضور ایران در عرصه های بین المللی به منظور چاپ مقاله های علمی با توزیع جغرافیایی متناسب درخور توجه است.

وی در ارتباط با همکاری در چاپ مقالات خارج از کشور افزود: این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که اعضای هیات علمی و پژوهشگران ایرانی در تحقیقات و نشر مقالات علمی با کشور هایی همکاری می کنند که عمدتا در گروه کشور های پیشرفته و نوظهور علمی قرار دارند.

مهراد گفت: اطلاعات مستخرجه از ISI نشان می دهد که 10 کشور اول که اعضای هیأت علمی و پژوهشگران ایرانی در نشر آثار علمی با آنها همکاری دارند شامل کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، استرالیا، فرانسه، ایتالیا، مالزی، ژاپن و هندوستان است. چنانچه هندوستان و مالزی را جزء کشور های نوظهور علمی قلمداد کنیم، سایر کشور ها از نظر توسعه علمی در مرزهای دانش قرار دارند. به علاوه، کشورهای سوئد، هلند، اسپانیا، ترکیه و سایر کشور های توسعه یافته علمی نیز در این گروه جای دارند.

وی خاطرنشان کرد: نگاهی به آمار تولید علم ایران به تاریخ ماه اوت 2013 میلادی نشان می دهد که از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور به همت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران در پایگاه استنادی ISI که یکی از موسسات بین المللی علم سنجی است، 14770 مقاله به ثبت رسیده است. ایران با تولید 14770 مقاله 1.45 درصد از کل تولید علمی دنیا را در بازه زمانی مورد اشاره به خود اختصاص داده بود.

رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در خصوص روند میزان تولیدات علمی ایران گفت: پیگیری آمار تولید علم ایران در ماه اکتبر سال 2013 میلادی یعنی درست بعد از دو ماه نشان می دهد که میزان تولیدات علمی ایران در فاصله دو ماه به 21138 مقاله بالغ شده است.

مهراد افزود: اکنون که در پایان نخستین ماه سال 2014 میلادی به سر می بریم و سال 2013 میلادی به پایان رسیده است، میزان تولیدات علمی ایران در سال 2013 در پایگاه استنادی ISI با احتساب مجموع مقالات کنفرانس ها و مقالات مجلات به 25959 مدرک رسیده است.

وی ادامه داد: چنانچه بخواهیم مقاله های کنفرانس ها را از رقم مذبور کم کنیم، تولیدات علمی ایران به 25029 مقاله می رسد که این رقم برابر با 1.461 درصد از کل تولیدات علمی جهان به حساب می آید.

رئیس ISC درباره اعلام نتایج میزان تولیدات علمی با بیان اینکه بلافاصله پس از پایان سال نمی توان با قطعیت آمار تولید علمی کشورها را بیان کرد، یادآور شد: در ماه های ژوئن یا ژوئیه سال 2014 میلادی با ضریب اطمینان بالا می توان میزان و آمار تولیدات علمی کشور را مشخص کرد.

مهراد در زمینه ثبت اختراعات و اکتشافات اظهار داشت: برای ثبت اختراعات و اکتشافات در ایران سازمان های مختلفی ورود پیدا کرده و آمارهای مختلفی ارائه می دهند. ثبت اختراعات و اکتشافات در خارج از کشور از نظر کیفیت و محتوا و دقت در ارائه آمار قابل اتکا بوده و بر این اساس در سال 2012 میلادی 28 اختراع در دفتر ثبت اختراعات آمریکا و یک اختراع در دفتر ثبت اختراعات اروپا به نام ایران به ثبت رسیده است.

مهراد اظهار داشت: مقایسه اختراعات ثبت شده در خارج از کشور با کشور های دیگر چندان رضایت بخش نیست و این موضوعی است که باید در آن سرمایه گذاری کرد.