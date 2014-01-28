سرپرست جدید مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج پیش از ظهر سه شنبه در این مراسم گفت: با همکاری و تعامل ستاد مدیریت بحران استان و دانشگاه علوم پزشکی، در راستای امداد رسانی سریع و به موقع در بحران های طبیعی و انسانی و پوشش مناسب تصادفات مهم ترافیکی، تهیه یک فروند بالگرد امدادی با ساخت آشیانه آن در فرودگاه یاسوج در آینده ای نزدیک امکان پذیر می شود.

یزدانپناه افزود: خدمت و یاری رسانی به بیماران و مصدومین و انتقال آنان به مراکز درمانی در کمترین زمان ممکن وظیفه اصلی پایگاه های اورژانس شهری و جاده ای است.

وی با بیان اینکه ارتقاء علمی مسئولین بهداشت و سلامت استان امری بزرگ و مهم است، اظهار داشت: نیروی انسانی سرمایه های اصلی هر سازمانی محسوب می شوند که با ارائه برنامه های بازآموزی و آموزش های حین خدمت، می توان نقش آنان در بهبود سلامت افراد جامعه را افزایش داد.

مدیر سابق مرکز فوریتهای پزشکی استان نیز در مراسم تودیع خود گفت: نیروهای عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی با تمام کمبودها و مخاطرات پیش رو در طول سال به بیش از 24 هزار ماموریت اعزام شده اند.

ضیاء رسولی افزود: از ابتدای تشکیل این مرکز تاکنون نیز دو تن از پرسنل زحمت کش این مرکز، جان خود را در راه خدمت به مردم از دست داده اند.

وی بیان داشت: کارکنان این مرکز همواره و در همه شرایط بحرانی خود را در اسرع وقت برای نجات جان مردم به محل حادثه رسانده و از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده اند.

سرپرست جدید مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان نیز در این مراسم گفت: به روز کردن اطلاعات علمی همکاران در راستای ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات درمانی به مردم ضروری است.

جلال پروان فر علم محوری، انضباط محوری و کارشناس محوری را از رئوس برنامه های خود در اورژانس 115 عنوان کرد.

وی بیان داشت: برنامه های آموزشی و باز آموزی کارکنان عملیاتی 115، افزایش رضایت مندی جامعه از ارائه خدمات 115 در سطح استان، بهبود فرآیند و عملیاتی نمودن برنامه های مقابله با بحران دانشگاه، افزایش بهره وری نیروی انسانی و افزایش توانایی کارکنان عملیاتی و ستادی نیز از دیگر برنامه های این مرکز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از زحمات شش ساله ضیاء رسولی در طول تصدی این مسئولیت تقدیر و جلال پوران فر به سمت سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی منصوب شد.