ایران برای میانجیگری میان دو کره اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، کانگ چانگ هی که نخستین رئیس پارلمان کره جنوبی است که به تهران سفر کرده اعلام داشت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره ایفای نقش میانجیگر و سازنده در بهبود روابط دو کره اعلام آمادگی کرد.



روحانی این اظهارات را در جریان دیدار با کانگ چانگ هی که روز گذشته به تهران سفر کرد، بیان کرد.



