آثار بخش نمایش فیلم جشنواره موسیقی فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز جشنواره فیلم «صدا و سکوت» با موضوع مانفرد آیشر به کارگردانی نوربرت ویدمر/پیتر گویر از آلمان و سوئیس به نمایش در می‌آید. ضمن اینکه جمعه 25 بهمن نیز دو اثر به نام «بن بست» با موضوع فعالیت‌های هنری زنده یاد بابک بیات به کارگردانی مصطفی شیری و «بی‌همگان» ساخته طیب نجفیان به علاقمندان ارائه می‌شود.

«ال انکوئنترو» (فیلمی برای ویولنسل و باندونئون) ساخته نوربرت ویدمر آلمانی و انریکه رو از آرژانتین و فیلم «موسیقی عرفانی در جهان اسلام» به کارگردانی سایمون براتون از انگلستان برای اکران در روز شنبه 26 بهمن در نظر گرفته شده است. این در حالی است که یکشنبه 27 بهمن مستند «مرز پرگهر» (در باره سرود ای ایران) به کارگردانی هومن ظریف برای علاقمندان در نظر گرفته شده است.

دوشنبه 28 بهمن هم فیلم‌های «بچه های برزیل» (مستندی در باره چگونگی برپایی تور- کنسرت های گروه راش) به کارگردانی دانیل کاتویو از کشور کانادا و مستند «جهله» (درباره مدرسه پیپه سرا در بندرعباس) ساخته کیوان آزاد اکران می شود.

سه‌شنبه 29 بهمن نیز مستند «ارکستر میدان ویتوریو» به کارگردانی آگوستینو فرنته از ایتالیا اکران می‌شود.

در روز پایانی جشنواره نیز فیلم منتخب روزهای گذشته بخش نمایش فیلم برای علاقه‌مندان مجددا پخش خواهد شد.

آثار بخش نمایش فیلم بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر ساعت 10:30 در تالار ناصری خانه هنرمندان اکران می‌شود.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.