درآمد 2 میلیونی جیب برهای "بی آر تی"

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش وقوع جیب بری در ایستگاه های مترو و اتوبوس های BRT سطح شهر تهران به ویژه در مسیر تهرانپارس – انقلاب و بالعکس ، طرح شناسایی و دستگیری سارقین جیب بر از سوی اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در دستور کار قرار گرفت .

یکم آذر امسال و با شناسایی مناطق عمده سرقت در ایستگاه های اتوبوس های BRT شهر تهران ، چند تیم از کارآگاهان اداره هفدهم با مراقبت های نامحسوس خود موفق به شناسایی چهار نفر مجرم سابقه دار به اسامی مجتبی 24 ساله و مرتضی 20 ساله، مجید 32 ساله و بابک 29 ساله در ایستگاه اتوبوس میدان امام حسین (ع) شدند .

کارآگاهان این چهار نفر را پس از شناسایی ، تحت مراقبت های پلیسی قرار داده تا سرانجام ساعت چهار بعدازظهر و در زمان ارتکاب جیب بری همگی آنها را دستگیر کردند . یکی از متهمان ( مجید ) که سلاح سرد به همراه خود داشت ، قصد داشت تا با استفاده از سلاح سرد و اقدام به خودزنی زمینه فرار خود و همدستان خود را فراهم کند که موفق به این کار نشده و هر چهار متهم به اداره هفدهم پلیس آگاهی منتقل و در همان بازرسی اولیه ، تعدادی گوشی تلفن همراه و مدارک شناسایی و وجوه نقد سرقتی از آنها کشف شد .

متهمان در تحقیقات اولیه به دهها فقره جیب بری اعتراف و عنوان داشتند که سرقت ها را در قالب گروهی چهارنفره انجام می دهند . مجید که آثار متعدد جراحت بر روی سرش کاملا مشخص بود ، در خصوص علت حمل سلاح سرد به کارآگاهان گفت : زمانی که یکی از مسافران متوجه سرقت می شد با سلاح سرد او را تهدید می کردم و یا در صورت شلوغ شدن محل ، اقدام به خودزنی از ناحیه سر می کردم تا با ایجاد ترس و وحشت در میان مسافران بتوانیم از محل متواری شویم .

متهمان در خصوص زمان و محل سرقت های خود نیز عنوان کردند : بیشتر سرقت های خود را در ساعت هایی انجام می دادیم که مردم قصد رفتن و یا بازگشت از محل های کار خودشان را داشتند . ... . در خصوص محل سرقت ها نیز فرقی نداشت که محل سرقت داخل و یا خارج اتوبوس باشد و یا داخل ایستگاه . فقط کافی بود که محل سرقت کمی شلوغ باشد .

معرفی گروه رقیب

متهمان در ادامه اعترافات خود با بیان این مطلب که گروه دیگری از سارقان جیب بر در محدوده ایستگاه های اتوبوس BRT اقدام به جیب بری کرده و در زمینه سرقت با یکدیگر رقابت دارند ، اقدام به معرفی دو سارق جیب بری به نام های حامد و محمد کردند که بلافاصله محل تردد آنها در محدوده ایستگاه اتوبوس میدان فردوسی شناسایی و این سارقان جیب بر نیز در ساعت هشت شب یکم بهمن دستگیر و در بازرسی از آنها نیز یک قبضه سلاح سرد کشف شد .

حامد 27 ساله و محمد 32 ساله پس از انتقال به اداره آگاهی و مواجهه حضوری با چهار متهم دستگیر شده و اطلاع از اعترافات آنها ، به سرقت های مشابه و استفاده از سلاح سرد برای متواری شدن از محل های سرقت اعتراف کرند .

درآمد ماهیانه دو میلیون تومانی

با آغاز تحقیقات از متهمان، پرونده های وقوع جیب بری در سطح ایستگاه های اتوبوس و BRT شهر تهران شناسایی و تعدادی از مالباختگان با مراجعه به اداره هفدهم اقدام به شناسایی متهمان کردند. همزمان ، متهمان نیز با اعتراف به سرقتهای متعدد روزانه و فعالیت در طول یک سال گذشته عنوان کردند که به صورت میانگین هرکدام از اعضای گروه ماهیانه مبلغی بالغ بر دو میلیون را از طریق سرقت به شیوه جیب بری به دست می آورند که با توجه به اعتیاد شدید هر 6 متهم به مصرف موادمخدر از نوع شیشه و کراک، عمده وجه نقد به دست آمده از سرقت ها را صرف تهیه موادمخدر مصرفی خود کرده اند .

سرهنگ کارآگاه علی غیاثوند معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: با توجه به اعترافات صریح متهمان به سرقت های متعدد در ایستگاههای اتوبوس، مترو و حتی اماکن زیارتی شهر تهران و شناسایی تعدادی از مالباختگان و به منظور شناسایی سایر شکات و مالباختگان، دستور انتشار بدون پوشش تصاویر هر 6 متهم از سوی شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه 11 تهران صادر شده است. به همین خاطر از تمام شهروندان که بدین شیوه و شگرد مورد سرقت گوشیهای تلفن همراه، مدارک شناسایی و وجوه نقد قرار گرفته و موفق به شناسایی تصاویر متهمان شدند دعوت می شود تا برای پیگیری شکایات خود به اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان وحدت اسلامی مراجعه کنند.