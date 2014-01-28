شمار بیکاران در فرانسه به سه میلیون و 300 هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، با وجود وعده های فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای کاهش نرخ بیکاری، شمار بیکاران در این کشور به بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر رسید و در دسامبر نیز 10 هزار و 200 نفر به عنوان بیکار ثبت نام کردند.

بر این اساس نرخ بیکاری در فرانسه هم اکنون 11.1 درصد گزارش داده که در سال 2013 به میزان 5.7 درصد و در ماه دسامبر 0.3 درصد افزایش داشته است.

به نوشته بی بی سی، وزارت کار فرانسه گزارش داد که در سال 2013 حدود 177 هزار و 800 نفر به عنوان بیکار ثبت نام کردند، این درحالیست که این رقم در سال 2012 حدود 283 هزار و 800 نفر بود.