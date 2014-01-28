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۸ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۴۵

شمار بیکاران در فرانسه به سه میلیون و 300 هزار نفر رسید

شمار بیکاران در فرانسه به سه میلیون و 300 هزار نفر رسید

یک رسانه غربی با اشاره به افزایش بی سابقه نرخ بیکاری در فرانسه شمار بیکاران در این کشور را سه میلیون و 300 هزار نفر تخمین زد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی بی سی، با وجود وعده های فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه برای کاهش نرخ بیکاری، شمار بیکاران در این کشور به بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر رسید و در دسامبر نیز 10 هزار و 200 نفر به عنوان بیکار ثبت نام کردند.

بر این اساس نرخ بیکاری در فرانسه هم اکنون 11.1 درصد گزارش داده که در سال 2013 به میزان 5.7 درصد و در ماه دسامبر 0.3 درصد افزایش داشته است.

به نوشته بی بی سی، وزارت کار فرانسه گزارش داد که در سال 2013 حدود 177 هزار و 800 نفر به عنوان بیکار ثبت نام کردند، این درحالیست که این رقم در سال 2012 حدود 283 هزار و 800 نفر بود.

کد مطلب 2223436

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