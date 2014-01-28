حادثه خيابان جمهوری بحث داغ شورا/ جلسه 100 ساعته كارشناسان در مورد حادثه

به گزارش خبرگزاري مهر، فاطمه دانشور در چهل و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران به حادثه آتشسوزی یکشنبه هفته گذشته خیابان جمهوری اشاره کرد و اظهار داشـت: مسئولیت قصوری که در جریان این حادثه رخ داده را باید به عهده گرفت و پذیرفت. اگر اتفاقی رخ میدهد و خاطر عموم را مکدر میکند باید مسئولیت آن را پذیرفت . ضمن اینکه در چنین شرایطی تعریف و تمجید کردن اصلا درست نیست.
وی ادامه داد: خانواده هر 2 بانوی فوت شده حق دارند پروسه قانونی را طی کرده و وکیل بگیرند. چرا که متاسفانه فضای ایجاد شده فضای بیاعتمادی است. اعضای شورای شهر باید به عنوان نمایندگان مردم در شورا ترتیبی برای استانداردسنجی تجهیزات آتشنشانی فراهم کنند.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: این امروز کمپین انصراف داوطلبانه از دریافت یارانههای نقدی آغاز شده و رئیسجمهوری نخستین فردی بود که انصراف خود را از دریافت این یارانهها اعلام کرد. بنده نیز پیشنهاد میکنم با توجه به معضلات زیستمحیطی و آلودگی هوا در تهران اعضای شورای شهر نیز انصراف خود را از دریافت یارانههای نقدی به نفع محیطزیست و آلودگی هوا اعلام کنند.
مسجد جامعي: حادثه جمهوري را سياسي نكنيد
احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه جان مردم نباید به خطر بیفتد و موضوعات را نباید وارد عرصههای جناحی کرد، اظهار داشت: بنده گلهای دارم و آن این است که انتظار داشتم روز جمعه که مراسم ختم 2 بانوی فوت شده بود. شهرداریها و آتشنشانها حداقل حضور فیزیکی چشمگیری در این مراسم داشته باشند اما این اتفاق رخ نداد.
وی افزود: عدهای مادر، خواهر و اقوام نزدیک خود را در این حادثه از دست دادهاند آن هم در شرایطی که با آبروداری روزگار خود را میگذراند. فرزند یکی از بانوان فوت شده میگفت مادرش در آخرین لحظات با وی تماس گرفته و از او درخواست کمک کرده است اما متاسفانه تا فرزند او به محل حادثه رسید کار از کار گذشته بود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: فرزند وی میگفت نمیتوانستم مادرم برای گذران زندگی ما کارگری میکند و حتی در روزهای تعطیل به کار میپردازد. این اوج شرافتمندی یک فرد است. بنابراین دست کم کاری که انتظار داشتم در روز مراسم ختم این 2 بانو اتفاق بیفتد این بود که دستگاههای ذیربط و مسئولان شهری در این مراسم حضور یابند و به نوعی با داغدیدگان همراهی و همدلی داشته باشند.
عليرضا دبير: جاي معاونان شهرداري خالي است
علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در پایان اظهارات مطرح شده درباره این حادثه گفت: بهتر است معاون مربوطه شهرداری درباره موضوعاتی که مطرح میشود حضور داشته باشد تا پاسخ لازم از سوی شهرداری دریافت شود.
مسجدجامعی رئیس شورا خطاب به دبیر گفت: در همه جلسات شورای معاون مربوطه شهرداری در موضوعات مختلف باید حضور داشته باشد و نبود آنها به نوعی تخلف محسوب میشود.
دنيامالي: رئيس آتش نشاني بايد به شورا گزارش بدهد
احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به وقوع این حادثه گفت: رئیس سازمان آتشنشانی باید برای ارائه گزارش به شورای شهر بیاید چرا که افکار عمومی به دنبال این هستند که شورا مسئولان مربوطه این حادثه را احضار کرده و از آنها پاسخ فوری بخواهد.
وی افزود: اگر قرار باشد تا 2،3 هفته دیگر که نتیجه گزارشات آماده میشود صبر کرد، داغی موضوع سرد میشود و تاثیر خود را از دست میدهد.
مسجدجامعی در ادامه اظهارات دنیامالی گفت: اینطور نیست؛ تا زمانی که مسئله روشن نشود این موضوع به فراموشی سپرده نخواهد شد. برخی اعضای شورا میگفتند مشابه این حادثه نیز در شرایط و در شهرهای دیگر رخ داده چرا شورا اینقدر پیگیر موضوع است. بنده نیز در پاسخ به این افراد گفتم این پیگیری حسن و افتخارشورای شهر است که نسبت به جان مردم حساسیت نشان میدهد. سوالات ما در این رابطه مشخص و معلوم است و قطعا تابع گزارشات هیجانی نخواهیم بود.
آباد: 100 ساعت جلسه كارشناسي انجام شد
معصومه آباد هم با اشاره به حادثه خیابان جمهوری و جان باختن دو شهروند تهرانی اظهار داشت: در این حادثه تلخ و ناگوار دو نفر از شهروندان زحمتکش جان خود را از دست دادند که این حادثه ناگوار یک فضای پیرامونی و یک فضای داخلی داشت.
وی تصریح کرد: پس از این حادثه کارشناسان مدیریت بحران جلساتی را با حضور 12 نفر از اساتید و صاحبنظران تشکیل دادند که قریب به 100 ساعت جلسه کارشناسی در دو محور کارشناسی فنی و عملیات آتشنشانی و همچنین بحث حقوقی عملیاتی برگزار شده است.
آباد گفت: در بحث اول اگر چه مباحث روشن، تاریک و مبهمی وجود دارد ولی باید به این موضوع توجه شود که عزیزان آتشنشانی در زمان کوتاه در محل حادثه حاضر از ابتدا 5 نفر را از ساختمان آتش گرفته نجات و 25 نفر نیز از فضای پیرامونی حادثه نجات دادند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: پس از این حادثه صحبتهایی از سوی برخی از افراد مطرح شد که بنا داشتند این موضوع را به صورت سیاسی جلوه دهند که بنده نیز در طی هفته گذشته موضوعاتی را مطرح کردهام که نباید حادثه اخیر سیاسی جلوه داده شود.
آباد ادامه داد: باید مسئولان سازمان آتشنشانی به ابهامات و سئوالاتی چون چرا تشک در زمان نجات استفاده نشده است و یا اینکه چرا شلنگ آب پاره شده است پاسخ دهند و در واقع ابهامات موجود را برطرف کنند.
وی در ادامه با گلایه از برخی از اعضای شورای شهر تهران گفت: در مراسم ترحیم این دو بانو انتظار میرفت که اعضای شورای شهر حضور پررنگی در مراسم و ختم این دو شهروند داشته باشند که متأسفانه تنها چند نفر از اعضای شورای شهر حضور داشتند.
احمد مسجد جامعی رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه سه سئوال مهم از مسئولان سازمان آتشنشانی در خصوص حادثه آتشسوزی خیابان جمهوری مطرح شده است گفت: پیشبینی میشود تا هفته آینده گزارش کامل آتشسوزی در خیابان جمهوری در صحن علنی شورا قرائت شود.
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