عبدالکریم جمیری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش هفته فرهنگی شهرستان دیر در فرهنگسرای ابن سینا تهران خبر داد، و اظهار داشت: در طول سال برای تبادل فرهنگ و آشنایی با فرهنگ های مختلف یک سری برنامه هایی با نام هفته فرهنگی یک شهرستان در تهران برگزار می شود که این بار میزبان استان بوشهر و شهرستان دیر بود.

وی افزود: مراسم هفته فرهنگی به میزبانی مردم شهرستان دیر در تهران با حضور مسئولان این شهرستان، صاحبان فرهنگ و هنر کشوری و بوشهریان مقیم تهران برگزار شد.

جمیری ادامه داد: در این مراسم از غذاها، لباس‌ها، موسیقی و نمایشنامه های محلی استفاده می شود به این دلیل که فرهنگ آن محل مورد آشنایی دیگران قرار گیرد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: برای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر به ویژه مدیران و متولیان این عرصه همچنین برای ارتقاع و اعتلای فرهنگ و پیشرفت بوشهر مطالبی را بیان داشتم.

وی تصریح کرد: در این نشست از متولیان فرهنگ و هنر خواستم تا به کمک همدیگر با شناسایی ضعف ها و کاستی ها در راستای پیشرفت امور فرهنگی و هنری استان تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در خصوص نگاه جامعه فرهنگی و استفاده از فرصت ها و اصحاب فرهنگ و هنر توصیه هایی داشتم تاکید کرد: در این مراسم آمادگی نمایندگان مردم را برای پیگیری امور اهالی فرهنگ و هنر در سطح استان به همه عزیزان حاضر در مراسم اعلام کردم.

لازم به ذکر است هفته فرهنگی شهرستان دیر با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مردم و مسئولان شهرستان دیر در فرهنگسرای ابن سینا تهران برگزار شد.