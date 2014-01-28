قاتل خاموش دوباره قربانی گرفت/ خواب ابدی مادر و کودک خردسال

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج در تشریح این حادثه به خبرنگار مهر گفت: شامگاه دوشنبه به علت نشت گاز منوکسید کربن در حمام یک واحد مسکونی در 45 متری گلشهر کرج، زنی 30 ساله و فرزند پنج ساله اش جان خود را از دست دادند.

امیر رنجی افزود: اکیپ آتش نشانی بلافاصله پس از اطلاع از احتمال گاز گرفتگی به محل حادثه اعزام شدند و به محض ورود به منزل، کنتور برق را قطع و انشعابات گازر شهری را بررسی کردند اما متاسفانه این مادر و فرزند جان باخته بودند.

رنجی یادآور شد: بی احتیاطی در اتصال صحیح آبگرمكن به دودكش دیواری و نشت دی اکسید کربن در حمام علت اصلی حادثه در بررسی های اولیه اعلام شده است.

به گفته رنجی اگرچه میزان حوادث ناشی از نشست گاز منوکسید کربن در ابتدای فصل پاییز تاکنون در مقایسه با سال قبل کاهش داشته اما در سال جاری 17 شهروند کرجی به علت عدم رعایت هشدارهای ایمنی در نصب وسایل گازسوز جان خود را از دست دادند.