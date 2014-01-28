رشادت های جوانان انقلابی برای نسل امروز تشریح شود/ آمادگی 700 مسجد برای اجرای برنامه های دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام سید اکبر موسوی مدی کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان البرز پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به تشریح برنامه های این کمیته در ایام دهه فجر پرداخت و گفت: در این ایام مبارک 700 مسجد استان البرز بیش از 50 برنامه فرهنگی را به اجرا خواهند گذاشت.

وی با بیان اینکه مبدا حرکت انقلابی مردم ایران برای به ثمر نشستن جمهوری اسلامی مساجد بوده است و امام خمینی(ره) نیز به عنوان معمار این انقلاب تربیت یافته مسجد و حوزه علمیه بوده اند، اظهار داشت: انقلاب اسلامی از حرکت های خود جوش مردم از مساجد رونق گرفت و خوشبختانه نتیجه آن نیز بسیار موثر و دارای اهمیت است.

حجت الاسلام موسوی بر اهمیت حضور جوانان در مساجد تاکید کرد و گفت: حضور نسل جوان در دوران انقلاب و پس از پیروزی در هشت سال دفاع مقدس بسیار پررنگ بوده است و باید در دوران کنونی فضایی را فراهم آوریم تا جوانان جذب مسجد شوند و فداکاری های جوانان انقلابی برای آنها تشریح شود.

مدیر کمیته مساجد ستاد دهه فجر استان البرز در ادامه به تشریح برنامه های این کمیته پرداخت و اعلام کرد: استقرار ایستگاه های صلواتی، آذین بندی مساجد، قرائت سوره فجر در شب 22 بهمن، تهیه و تدوین روز شمار انقلاب و توزیع آن در مساجد، دیدار اعضای کمیته با علما و روحانیون، برگزاری محافل انس با قرآن، برپایی نشست های تحکیم بنیان خانواده، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، فرهنگی، قرآنی و ... در مساجد، ویزیت رایگان افراد، و ... از جمله برنامه های این کمیته برای دهه مبارک فجر است.

وی تصریح کرد: در استان البرز 700 مدرسه و 310 کانون فرهنگی هنری مساجد در این ایام برنامه های متنوعی را برای تبیین دستاوردهای انقلاب و روایت رشادت های آن زمان تدارک دیده اند.