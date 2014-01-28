صدور کارت بازرگانی در منطقه آزاد انزلی 36 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا علی اکبری ظهر سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: از ابتدای فروردین تا انتهای دی ماه سال جاری از سوی این سازمان 30 کارت بازرگانی صادر شده در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته این تعداد 22 کارت بوده است.



وی همچنین با بیان اینکه کارت های صادره از سوی این سازمان دارای گستره ملی هستند، اظهارداشت: فرآیند صدور کارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی منطقه از سال 88 با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان آغاز شده که تاکنون 110 کارت بازرگانی از سوی سازمان مزبور صادره شده است.



مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه خدمات و تسهیلات متعدد برای ایجاد مزیت مضاعف به منظور بهره برداری سرمایه گذاران از مزایا و معافیت های قانونی منطقه را یکی از مهمترین اولویت های این سازمان اعلام کرد و گفت: کارت بازرگانی و تسهیلاتی که به سرمایه‌ گذاران و بازرگانان دارای این کارت ارائه می‌ شود یکی از فرصت ها و مشوق های سازمان منطقه آزاد انزلی برای جذب سرمایه‌گذار است.

وی افزود: به موجب ماده دو قانون صادرات و واردات مصوب مجلس شورای اسلامی در دوم تیر ماه سال 1372 کارت بازرگانی مجوزی است با اعتبار یکساله و دارای قابلیت تمدید اعتبار كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقی يا حقوقی اجازه داده می‌ شود تا به امر تجارت خارجی بپردازد.



علی اکبری در ادامه کارت بازرگانی را سندی به منظور شناسایی، نظام مندی فعالیت های تجار و بازرگانان کشور اعلام و در خصوص کاربردهای کارت بازرگانی یادآورشد: ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق العمل کاری در گمرک و صادرات تمامی کالاهای مجاز از جمله کاربردهای کارت بازرگانی است.