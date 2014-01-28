شاغلین رشته های پزشکی در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر داود امی افزود: نخستین همایش شاغلین رشته های پزشکی از 9 تا 11 بهمن ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود.

وی افزود: این همایش از 26 امتیاز بازآموزی برخوردار است و برای نخستین بار در تاریخ فعالیتهای آموزشی حتی برای همکاران پرستار نیز آموزشهای لازم در نظر گرفته شده است. در مجموع حدود 126 رشته پزشکی، پیراپزشکی،‌ پرستاری و... در این همایش شرکت می‌کنند.

امی گفت: حدود 300 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی نیز به عنوان مدرس در این همایش شرکت خواهند کرد. این همایش در سطح علمی بالایی برخوردار است و به همین دلیل وزارت بهداشت حداکثر امتیاز بازآموزی ممکن را برای آن در نظر گرفته است. در این همایش جدیدترین مطالب علمی به متخصصان هر رشته منتقل می‌شود. این همایش از نظر مشارکت انجمن‌ها نیز در نوع خود بی‌نظیر است. همچنین اخلاق پزشکی یکی از مباحثی است که به صورت خاص در این همایش به آن توجه شده است.

وی درباره محورهای علمی این همایش نیز گفت: متناسب با گروههای مختلف پزشکی مباحث مختلفی در نظر گرفته شده است در مجموع شاغلین حرف پزشکی به هفت گروه شامل پزشکی عمومی، داخلی، اطفال و موارد مشابه، بیهوشی و رشته‌های وابسته، جراحی و رشته‌ های وابسته،‌دندانپزشکی و رشته‌های وابسته،‌داروسازی و علوم آزمایشگاهی تقسیم شده است. همچنین بخشی نیز به عنوان کارگاه تخصصی لیزر در پزشکی در نظر گرفته شده است.