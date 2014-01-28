120 هزار مددجوي کشور مستقل مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علي شريف روحاني ظهر سه شنبه در جلسه هم انديشي نمايندگان دستگاه هاي داراي تفاهم نامه با كميته امداد امام خميني (ره) استان همدان ضمن بيان اين مطلب افزود: در كشور چهار ميليون و 300 هزار نفر در قالب يك ميليون و 800 هزار خانواده تحت پوشش حمايت هاي كميته امداد امام خميني (ره) هستند و علاوه بر آن دو ميليون و 500 هزار نفر از اقشار آسيب پذير نيز به صورت موردي از كمك هاي امداد استفاده مي كنند.

وي با بيان اينكه بيش از هفت ميليون نفر در سراسر كشور از خدمات كميته امداد امام خميني (ره) استفاده مي كنند، تاكيد كرد: هدف اصلي امداد توانمند سازي و خودكفايي خانواده هاي تحت پوشش است و در اين راستا از تمام ظرفيت هاي موجود در دستگاه ها بايد استفاده كرد.

وي اظهار كرد: غايت امداد گري در فرهنگ اسلام رساندن مددجو به رشد و تعالي اسلامي است و تنها در صورت تحقق اين امر است كه مي توانيم ادعاي موفقيت كنيم.

معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد امام خميني (ره) كشور با بيان اينكه هر خانواده تحت پوشش مشكلات خاص خود را دارد، افزود: امداد درصدد ايجاد شبكه تخصصي رسيدگي به نيازمندان و رفع مشكلات آنان است تا بتواند عزت و خودكفايي را در همه عرصه ها تامين كند.

علي شريف روحاني با اشاره به تحت پوشش بودن 110 هزار دانشجو و بيش از 500 هزار دانش آموز در كميته امداد امام خميني (ره) گفت: حمايت از اين اقشار يك راه مبارزه با فقر فرهنگي است كه امداد آن را در الويت كاري خود قرار داده است.

ايجاد 600 هزار فرصت شغلي براي مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)

وي از ايجاد 600 هزار موقعيت شغلي در دو سال اخير براي مددجويان خبر داد و بيان كرد: كميته امداد با ايجاد زمينه براي رشد و بروز توانايي هاي افراد آنان را در جهت خودكفايي ياري مي كند.

شريف روحاني با تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي مردمي در رفع مشكلات نيازمندان جامعه گفت: مشاركت صرفا كمك هاي نقدي و غير نقدي نيست بلكه مردم مي توانند در زمنيه هاي اجتماعي، فرهنگي و فكري نيز با مجموعه كميته امداد مشاركت داشته باشند.

وي با اشا(ره) به ايجاد مراكز نيكوكاري در مساجد و فعاليت بيش از 380 مركز نيكوكاري در سراسر كشور افزود: اين مراكز با محوريت روحانيون مي تواند ظرفيت خوبي براي گسترش مشاركت هاي مردمي باشد.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان نيز در اين جلسه با اشا(ره) به ضرورت تحقق حماسه اقتصادي در كشور گفت: بايد به سمت توليد ثروت حركت كنيم و نه توزيع ثروت چرا كه شاخصه يك جامعه پيشرفته و توسعه يافته توليد ثروت در همه عرصه ها است.

محمد ابراهيم الهي تبار افزود: كشور با يك ناآرامي در بخش اقتصاد و بي ثباتي در قيمت ها روبه رو بود كه با استفاده از تجارب وزراي اقتصادي و تدبير دولت يازدهم آرامشي نسبي در بازار ايجاد شد و اميدواريم با تعاملاتي كه با كشورهاي دنيا در حال انجام است شاهد كاهش روز به روزي اضطراب ها و نگراني ها باشيم.

وي زدودن فقر از جامعه را يكي از مسئوليت هاي اصلي كميته امداد امام خميني (ره) دانست و اظهار كرد: در اين راستا مي توان از ظرفيت هاي مردمي مانند ان جی او ها استفاده كرد.

وي خدمت به محرومين و نيازمندان را يك توفيق الهي برشمرد و تاكيد كرد: فعاليت در اين زمنيه رضايت خداوند و بندگان خدا را در پي دارد.

واگذاري 53 هزار و 846 وام خوداشتغالي به مددجويان كميته امداد استان همدان

وي در ابتداي جلسه نيز مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) استان همدان با بيان اينكه 43 هزار و 143 خانواده در استان تحت پوشش كميته امداد هستند گفت: اين خانواده ها شامل 84 هزار و 364 نفر مي شوند.

عليرضا ابراهيمي افزود: از ابتداي طرح خودكفايي مددجويان تا پايان سال 91 ، 53 هزار و 846 مورد وام خوداشتغالي به مددجويان واگذار شده است.

وي اظهار كرد: 12 هزار و 76 دانش آموز و دانشجو و 8 هزار و 12 يتيم در استان همدان تحت پوشش حمايت هاي كميته امداد هستند.

وي يادآور شد: 8 ونيم درصد خانواده ها و 4 و 8 دهم درصد جمعيت استان تحت حمايت كميته امداد امام خميني (ره) هستند.